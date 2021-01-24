Туман в Липецке может продержаться еще сутки

Видимость на дороге составит менее 500 метров.

В течение дня сохраняется туман с видимостью менее 500 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Спасатели предупреждают, что все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.



Главное и самое надёжное правило — воздержаться от поездки в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.



Если вы попали в туман внезапно, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием. Поэтому стоит выбрать ту скорость движения, при которой можно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч.

