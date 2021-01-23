Общество

54 минуты назад

Росприроднадзор нашел превышения загрязняющих веществ в реке Усмань

3 339
#замор рыбы
2
Росприроднадзор нашел превышения загрязняющих веществ в реке Усмань

Сотрудники ведомства взяли пробы. Окончательные результаты они планируют представить 27 января.

GOROD48 уже писал о том, что 14 января сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на основании поступившего обращения провели рейдовый осмотр территории Воронежского биосферного заповедника. При обследовании акватории реки Усмань, расположенной на территории Липецкой области,  был зафиксирован замор рыбы.

Тогда, по предварительной версии, виновниками загрязнения назвали ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Овощи Черноземья».  Липецкий областной водоканал опроверг обвинения в свой адрес.

Инспекторы регионального Росприроднадзора совместно с сотрудниками лаборатории филиала «ЦЛАТИ по Липецкой области» провели внеплановую выездную проверку. Осмотрели территории очистных сооружений и в разные периоды времени произвели три отбора проб сточных вод.

Первые результаты уже свидетельствует о нарушении правил водопользования при сбросе сточных вод в реку Усмань с очистных сооружений. Было установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах природной воды.

— Так, ион аммония был превышен в 54 раза, анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) в 28 раз, биологическое потребление кислорода (БПК5 и БПК полн.) в 26 раз, железо в 9 раз, марганец в 16 раз, медь в 30 раз, нефтепродукты в 3 раза, нитрит-ион в 3,1 раза, фосфат-ион в 11,5 раза, фторид-ион в 6 раз, цинк в 8 раз, взвешенные вещества в 6,3 раза и химическое потребление кислорода (ХПК) в 9,2 раза, — об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Итоги лабораторных исследований будут известны 27 января. По их результатам будут сделаны выводы о соответствии деятельности предприятия природоохранному законодательству, а также рассчитан и предъявлен ущерб, нанесенный экологии региона.
3 339
#замор рыбы
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мизантроп

19 минут назад
Что толку все равно никого не посадят и нерастреляют. А деньгами природу не востановить.
ответить

Фокс

30 минут назад
Про Потанина за его солярку забыли враз и навсегда, так и тут будет - как с гуся вода и эта вода в ту же речку
ответить

Липчанин

49 минут назад
Надо же нашли, а то я уже думал пойдёт как по сценарию в Охотском море, там вроде как рыбки сами себя заражали
ответить

Еще в рубрике

Липецкие следователи устанавливают места массового захоронения пленных концлагеря
#война #смерть #расследование
10
Липецкие следователи устанавливают места массового захоронения пленных концлагеря

сегодня, 10:45

Общество
В липецкой колонии прошел хоккейный матч между заключенными и сотрудниками УФСИН
#УФСИН #спорт
15
В липецкой колонии прошел хоккейный матч между заключенными и сотрудниками УФСИН

сегодня, 10:37

Общество
Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты
#коронавирус
20
Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты

сегодня, 08:29

Общество
Липецкая вечЁрка: школьник пострадал, катаясь на ватрушке, трамвай сошел с рельсов и за вокзалом поя...
#вечЁрка #травма #авария
4
Липецкая вечЁрка: школьник пострадал, катаясь на ватрушке, трамвай сошел с рельсов и за вокзалом поя...

вчера, 20:21

Общество
На улице Задорожной не будет холодной воды
#отключения
3
На улице Задорожной не будет холодной воды

вчера, 17:31

Общество
В Ельце уже празднуют День студента
#день студента #праздник #вуз
3
В Ельце уже празднуют День студента

вчера, 17:05

Общество