Общество
54 минуты назад
Росприроднадзор нашел превышения загрязняющих веществ в реке Усмань
3 339
Сотрудники ведомства взяли пробы. Окончательные результаты они планируют представить 27 января.
GOROD48 уже писал о том, что 14 января сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на основании поступившего обращения провели рейдовый осмотр территории Воронежского биосферного заповедника. При обследовании акватории реки Усмань, расположенной на территории Липецкой области, был зафиксирован замор рыбы.
Тогда, по предварительной версии, виновниками загрязнения назвали ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Овощи Черноземья». Липецкий областной водоканал опроверг обвинения в свой адрес.
Инспекторы регионального Росприроднадзора совместно с сотрудниками лаборатории филиала «ЦЛАТИ по Липецкой области» провели внеплановую выездную проверку. Осмотрели территории очистных сооружений и в разные периоды времени произвели три отбора проб сточных вод.
Первые результаты уже свидетельствует о нарушении правил водопользования при сбросе сточных вод в реку Усмань с очистных сооружений. Было установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах природной воды.
— Так, ион аммония был превышен в 54 раза, анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) в 28 раз, биологическое потребление кислорода (БПК5 и БПК полн.) в 26 раз, железо в 9 раз, марганец в 16 раз, медь в 30 раз, нефтепродукты в 3 раза, нитрит-ион в 3,1 раза, фосфат-ион в 11,5 раза, фторид-ион в 6 раз, цинк в 8 раз, взвешенные вещества в 6,3 раза и химическое потребление кислорода (ХПК) в 9,2 раза, — об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Итоги лабораторных исследований будут известны 27 января. По их результатам будут сделаны выводы о соответствии деятельности предприятия природоохранному законодательству, а также рассчитан и предъявлен ущерб, нанесенный экологии региона.
Тогда, по предварительной версии, виновниками загрязнения назвали ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Овощи Черноземья». Липецкий областной водоканал опроверг обвинения в свой адрес.
Инспекторы регионального Росприроднадзора совместно с сотрудниками лаборатории филиала «ЦЛАТИ по Липецкой области» провели внеплановую выездную проверку. Осмотрели территории очистных сооружений и в разные периоды времени произвели три отбора проб сточных вод.
Первые результаты уже свидетельствует о нарушении правил водопользования при сбросе сточных вод в реку Усмань с очистных сооружений. Было установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах природной воды.
— Так, ион аммония был превышен в 54 раза, анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) в 28 раз, биологическое потребление кислорода (БПК5 и БПК полн.) в 26 раз, железо в 9 раз, марганец в 16 раз, медь в 30 раз, нефтепродукты в 3 раза, нитрит-ион в 3,1 раза, фосфат-ион в 11,5 раза, фторид-ион в 6 раз, цинк в 8 раз, взвешенные вещества в 6,3 раза и химическое потребление кислорода (ХПК) в 9,2 раза, — об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Итоги лабораторных исследований будут известны 27 января. По их результатам будут сделаны выводы о соответствии деятельности предприятия природоохранному законодательству, а также рассчитан и предъявлен ущерб, нанесенный экологии региона.
3 339
Мизантроп
Фокс
Липчанин