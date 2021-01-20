Общество

52 минуты назад

«Сносить нельзя реставрировать» - запятую в решении о судьбе старой башни поставят в ближайшее время

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#аварийное строение #объекты культурного наследия #реставрация #станция Чириково #водонапорная башня
«Сносить нельзя реставрировать» - запятую в решении о судьбе старой башни поставят в ближайшее время

Жители села Новодмитриевика обеспокоены судьбой 125-летней водонапорной башни.

В редакцию GOROD48 обратились жители села Новодмитриевка Липецкого района с тревожным сообщением о том, что, возможно, скоро регион потеряет еще одну достопримечательность.

«Объект культурного наследия находится в плачевном состоянии. Это может привести к негативным последствиям, тем более печальный пример уже был (ст. Лев-Толстой). Липецкий район (станция Чириково), село Новодмитриевка, водонапорная башня. Станция сдана в эксплуатацию в 1868 году. Тогда же, вероятнее всего, была построена и башня. Кстати водонапорка крайне нетипична для Рязано - Уральской ЖД»,- говорилось в письме с приложенными фотографиями.

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Поиски собственника объекта оказались недолгими. Глава Новодмитриевской  сельской администрации Сергей Захаров рассказал, что на балансе сел этого строения точно нет, и скорее всего она принадлежит областному водоканалу. 

Так и оказалось. ОГУП «Липецкоблводоканал» эту башню давно уже не использует, но строение находится на балансе организации. Как сообщили GOROD48 в ОГУП «Липецкоблводоканал», башня 1896 года постройки объектом культурного наследия не является, на учете в органах охраны памятников и объектов культурного наследия не состоит. Однако «Липецкоблводоканал» принял участие в судьбе башни и направил в управление по охране культурного наследия Липецкой области запросы о признании или непризнании ее памятником культурного наследия. Если строение признают памятником культуры, то ее реставрацией займется государство. Не исключается и снос башни, если ее состояние окажется аварийным, а само строение не будет признано объектом культурного наследия.

В Госдирекции по охране культурного наследия GOROD48 пояснили, что не только организация, но и любой гражданин вправе обратиться в управление с заявлением о признании того или иного строения объектом культурного наследия.  Для принятия решения создается специальная комиссия, назначается экспертиза, в течение года ведется работа, если строение признается объектом культурного наследия, то ставится на учет и в дальнейшем государство принимает участие в его судьбе.

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#аварийное строение #объекты культурного наследия #реставрация #станция Чириково #водонапорная башня

Комментарии (1)

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А я подумал,

27 минут назад
это туалет "прямого падения", как в бараках Архангельска
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