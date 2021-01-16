Спорт

сегодня, 20:38

Суровые челябинские парни существуют, чтобы мы их обыгрывали в баскетбол?

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#баскетбол #«МицуБаскет»
Суровые челябинские парни существуют, чтобы мы их обыгрывали в баскетбол?

Два невероятных камбэка липецких баскетболистов позволили добыть победу на Урале

Сегодня своих поклонников порадовал липецкий баскетбольный «МицуБаскет». Липчане в гостях переиграли челябинский «Челбаскет».  Обе команды набрали больше 100 очков, судьба встречи решалась во втором (!) овертайме, и в итоге наши парни возвращаются домой «со щитом» - 105:101.

В первой четверти хозяева сумели оторваться от нашей команды на семь очков – 24:17. Затем «МицуБаскет» немного отыграл фору – 24:21, что дало лишь четыре очка отставания к большому перерыву. Ударно липчане провели третий отрезок, который выиграли – 27:18 и вышли вперёд.

К середине четвертого сета наше преимущество всё еще составляло четыре очка – 77:73, но постепенно растаяло. Более того, за 15 секунд (!) до конца липчане проигрывали – 80:83. Наши парни заработали два штрафных, из которых Александр Кузнецов реализовал лишь один – 81:83. Играть оставалось 12 секунд – хозяевам было достаточно просто контролировать мяч, но липчане ринулись ва-банк и сумели совершить перехват. Двухочковый Антона Агеева цели не достиг, но на подборе самым расторопным оказался Алексей Федорчук, а спустя мгновение игрок «Челбаскета» нарушил правила – два штрафных.

 Представьте себе состояние Федорчука: времени остаётся лишь 3 секунды, любой промах по кольцу фактически будет означать поражение. Но Алексей справился с нервами и уложил в корзину оба броска! После основного времени на табло горели равные цифры – 83:83.

Второй раз спасаться липчанам пришлось уже в концовке 5-минутного овертайма. Агеев промазал, но «неубиваемый» Федорчук вновь выиграл подбор и за секунду (!) до сирены теперь уже с игры опять сравнял счёт – 97:97!

Упустив дважды победу, которая была почти в кармане, челябинские парни психологически надломились. Вторая дополнительная 5-минутка была менее результативной, и осталась за липчанами – 8:4, обеспечившими себе «вальдольный» выигрыш.

Самым результативным у нас стал Федорчук, набравший 34 очка при 11 подборах. Семён Пинаев положил в корзину хозяев 24 очка. У уральцев Алексей Логинов набрал 25 баллов и 13 подборов. 

Любопытно, что и в 1-м круге в Липецке наша команда взяла верх над «Челбаскетом»  - 75:50. Получается, что уральцы стали для нас хоть и сложным, но «удобным» соперником?

В Суперлиге-2 липчане занимают предпоследнюю 10-ю строчку в таблице. В 12-ти играх в активе нашей команды три победы: две над «Челбаскетом» и ещё одна в гостях над «Нефтехимиком» из Тобольска – 86:72. В дебютный сезон сложно было ожидать, что команда стабильно будет наверху, но отдельные сюрпризы Липецк уже преподносит. И это здорово!

Фото:  БК "Челбаскет" (Челябинск)

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#баскетбол #«МицуБаскет»

Комментарии (3)

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Санчес

5 минут назад
Лучшие результаты на соревнованиях иногородних у Липецка дети 2006 года и 2008 года это мальчики и девочки, пока так.
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Санчес

9 минут назад
Гостю, в этом супер зале не тренируются дети, на ЦФО тоже ни кто не играет. Из Липецка на ЦФО и России играют только дети тренеров ДЮСШ 2, это тренера Новиков Ю.В. и Шарапова Т. Ю., ТРЕНЕРА ТРЕНИРУЮТ ДЕТЕЙ В СПОРТ ЗАЛАХ обычных школ! В тот зал пути детям нет, т.к. платить не кому кроме родителей!
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Гость

сегодня, 20:51
Обыграли предпоследние место чудом,я вот одного не пойму зачем им область даёт такие деньги,какая прибыль от этого и польза для Липецкого баскетбола,тешим самолюбие кучки местных игроков и приезжих кормим,выделите деньги лучше на баскетбольные школы детские и привлекайте детей,а то во всей Липецкой области один зал достойный это Green Hill и детская школа в нём на уровне и это всё на деньги частные и команда там на ЦФО играет не за деньги,а потому что любят эту игру,пусть звёзд с неба не хватают,но играют достойно,,вот с кого пример берите!!!!
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