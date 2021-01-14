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Защита Навального подтвердила факт его нахождения в федеральном розыске

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#Навальный
Защита Навального подтвердила факт его нахождения в федеральном розыске

Алексея Навального объявили в федеральный розыск 29 декабря 2020 года.

Политик Алексей Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года, - следует из постановления столичного управления ФСИН, которое опубликовал накануне Mash в Телеграм.

Его адвокат Вадим Кобзев подтвердил данную информацию, - передает РБК.

В постановлении ФСИН, выложенном в Телеграм-канале Mash говорится, что Навальный «уклонялся от контроля» филиала УФСИН, в связи с чем 27 ноября были начаты первоначальные розыскные мероприятия, в ходе которых «установить местонахождение осужденного не представилось возможным».

Постановление об объявлении в розыск было издано за день до окончания испытательного срока, назначенного Навальному по делу «Ив Роше Восток». Приговор оппозиционеру огласили в 2014 году. По нему Навальному присудили 3,5 года условно и пять лет испытательного срока, который должен был завершиться в конце 2019 года, но в 2017 году его продлили еще на год.

Накануне оппозиционер сообщил на своих страницах в соцсетях о возвращении в Россию 17 января.


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#Навальный

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