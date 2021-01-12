Коронавирус

10 минут назад

За сутки в Липецкой области подтверждены 168 случаев коронавирусной инфекции, семь человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 168 случаев коронавирусной инфекции, семь человек от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 166 случаев новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 168 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 семь человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрирован 18 021 случай коронавирусной инфекции, выздоровел 13 151 человек, умерли — 306 человек.

За минувшие сутки в России подтверждены 22 934 случая коронавирусной инфекции, 531 человек умер, 24 755 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 3 448 203 случая коронавирусной инфекции, 2 825 430 человек выздоровели, 62 804 человека от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

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