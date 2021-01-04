В липецком парке хозяйничает стая собак

Более 10 бездомных собак сегодня насчитали в Быхановом саду и его окрестностях.

Липчане напуганы стаей бездомных собак, которая хозяйничает в Быхановом саду и его окрестностях. Как сообщил GOROD48 липчанин Евгений Горелов, сегодня он насчитал в этой стае более 10 собак. Мужчина считает, что они могут представлять опасность.



На самом деле, далеко не каждая бездомная собака потенциально опасна. В Липецке полно собак с жёлтыми бирками в ушах.



Напомним, работа по отлову бездомных собак ведется городским управлением главного смотрителя. Бирками помечают ранее отловленных животных. В соответствии с требованиями закона, их обрабатывают и прививают, помещают на двухнедельный карантин, и только потом отпускают на волю.



- Собака проводит на карантине 14 дней – всё это время за ее поведением и реакцией на прививки наблюдают. Если опасений касательно состояния здоровья животного нет, собака не проявляет агрессии, спустя две недели её возвращают в естественную среду обитания. Бирка показывает и специалистам, которые занимаются отловом, и самим липчанам, что такие собаки не нуждаются в повторном отлове. Это знак, что животное не принесет вреда и потомства, - пояснили ранее в управлении.



Такая работа управлением главного смотрителя ведется в соответствии с изменениями в 498-ФЗ «Об ответственном отношении с животными», которые вступили в силу ровно год назад - с 1 января 2020 года. Согласно закону, для безнадзорных животных возможна только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания» с неснимаемой меткой.



Заявку на отлов бездомных животных можно оставить по телефону 34-01-63, а также написав в инстаграм городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства @depdor.lip, оставив при этом ФИО и контактные данные.



