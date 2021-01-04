Общество

43 минуты назад

В липецком парке хозяйничает стая собак

5 782
#собаки #животные
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В липецком парке хозяйничает стая собак

Более 10 бездомных собак сегодня насчитали в Быхановом саду и его окрестностях.

Липчане напуганы стаей бездомных собак, которая хозяйничает в Быхановом саду и его окрестностях. Как сообщил GOROD48 липчанин Евгений Горелов, сегодня он насчитал в этой стае более 10 собак. Мужчина считает, что они могут представлять опасность.

На самом деле, далеко не каждая бездомная собака потенциально опасна. В Липецке полно собак с жёлтыми бирками в ушах.

Напомним, работа по отлову бездомных собак ведется городским управлением главного смотрителя. Бирками помечают ранее отловленных животных. В соответствии с требованиями закона, их обрабатывают и прививают, помещают на двухнедельный карантин, и только потом отпускают на волю.

- Собака проводит на карантине 14 дней – всё это время за ее поведением и реакцией на прививки наблюдают. Если опасений касательно состояния здоровья животного нет, собака не проявляет агрессии, спустя две недели её возвращают в естественную среду обитания. Бирка показывает и специалистам, которые занимаются отловом, и самим липчанам, что такие собаки не нуждаются в повторном отлове. Это знак, что животное не принесет вреда и потомства, - пояснили ранее в управлении.

Такая работа управлением главного смотрителя ведется в соответствии с изменениями в 498-ФЗ «Об ответственном отношении с животными», которые вступили в силу ровно год назад - с 1 января 2020 года. Согласно закону, для безнадзорных животных возможна только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания» с неснимаемой меткой.

Заявку на отлов бездомных животных можно оставить по телефону 34-01-63, а также написав в инстаграм городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства @depdor.lip, оставив при этом ФИО и контактные данные.

 
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#собаки #животные
3

Комментарии (5)

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Больной

9 минут назад
Так бы о людях беспокоились.
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молодой тупняк

10 минут назад
Обращаюсь к зоозащитникам! Слухи ходят как собак в питомниках принимают! Так вот, ведут отлов, затем привозят в питомник, прививают, кастрируют, вешают бирку и выкидывают в понравившимся месте, собаки истекают кровью и умирают мучительной смертью, никто не заморачивается когда там у псины и что заживёт. Вы такого внимания хотели к своим любимцам?! Я сразу говорил что стрелять их лучше, так они хотя бы быстро умирают, а по поводу различных приютов для собак я сразу говорил, что просто на вас сердобольных кто-то хочет бабла срубить и присосаться к кормушке! Но это наверное просто слухи!
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Житель

14 минут назад
Такая же ситуация и на 19 мкр, рядом парк Победы. Бегает стая собак (6-8 шт). Часть собак с бирками. Но от бирки сытой собака не станет! Бывает к мусорке подойти не возможно, собаки начинают рычать.
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Игорь

21 минуту назад
По всему городу бегают стаи собак
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С каких пор

21 минуту назад
Естественная среда обитания собак-дворы? И Это что дикие животные?
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