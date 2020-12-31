32 минуты назад
Два автомобиля «Киа» сошлись в лобовом столкновении — один из них вылетел на обочину
Вечером 31 декабря под Липецком на светофоре в районе виадука на елецком направлении трассы Орел-Тамбов столкнулись два автомобиля «Киа».
Ка рассказали GOROD48 очевидцы последствий аварии, после столкновения «Киа Сид» вылетел на обочину — в этой машине травмы получила пассажирка: женщину госпитализировали с переломами. Оба водителя утверждают, что двигались на разрешающий сигнал светофора.
Местный
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