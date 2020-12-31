Два автомобиля «Киа» сошлись в лобовом столкновении — один из них вылетел на обочину

Вечером 31 декабря под Липецком на светофоре в районе виадука на елецком направлении трассы Орел-Тамбов столкнулись два автомобиля «Киа».

Автомобиль «Киа Сид» двигался в сторону Ельца, а «Киа Рио», двигавшийся во встречном направлении, совершал поворот.Ка рассказали GOROD48 очевидцы последствий аварии, после столкновения «Киа Сид» вылетел на обочину — в этой машине травмы получила пассажирка: женщину госпитализировали с переломами. Оба водителя утверждают, что двигались на разрешающий сигнал светофора.