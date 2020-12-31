Новое о коронавирусе к 31 декабря: ученые признали признаком коронавируса «тихую гипоксемию»

Загадочный синдром при коронавирусной инфекции заключается в снижении уровня кислорода в крови, хотя пациенты при этом не страдают отдышкой или учащенным дыханием.

Испанские ученые Севильского университета, Севильского института биомедицины, университетских больниц Virgen del Rocío y Macarena в Севилье, Сетевого исследовательского центра нейродегенеративных заболеваний в Мадриде и Национального центра биотехнологий Испании признали одной из сопутствующих характеристик коронавирусной инфекции отсутствие оксигенации крови у многих заболевших – этот загадочный синдром заключается в снижении уровня кислорода в крови на фоне пневмонии, но при этом пациенты не страдают одышкой или учащенным дыханием. Результаты исследования публикует журнал Function.



Из-за отсутствия признаков снижения кислорода в артериальной крови такую гипоксемию называют «тихой» или «счастливой», однако несмотря на такое обозначение явление является потенциально опасным – внезапный дисбаланс может переходить в критическое состояние и даже привести к смерти.



Причина этого физиологического явления до конца пока не объяснима. Так, у людей с гипоксемией обычно развивается одышка, увеличивающая потребление кислорода организмом. Сам по себе механизм зависит от каротидных тел. Эти маленькие органы, расположенные по обе стороны шеи рядом с сонной артерией, призваны фиксировать падение уровня кислорода в крови. Затем они посылают сигнал в мозг, чтобы стимулировать дыхательный центр. У пациентов с «тихой гипоксемией» такой защитный механизм не срабатывает – это явление оказалось характерным для пациентов с COVID-19.



Ученые из Испании решили разобраться, почему коронавирус SARS-CoV-2 влияет таким образом на уровень кислорода в крови. После проведенного исследования – в его рамках они провели целую серию экспериментов – появилась гипотеза: счастливая гипоксия во время COVID-19 может быть вызвана заражением на ранней стадии заболевания каротидных телец коронавирусом, которые при этом перестают нормально работать. На это указывает высокое присутствие рецептора ACE2 у клеток сонной артерии. ACE2 служит для прикрепления коронавируса к заражаемой клетке. Исследователи считают, что у зараженных каротидных клеток, отвечающих за оценку парциального давления кислорода, ухудшается способность замедлять падения уровня кислорода в артериях.



Исследователи отмечают, что в настоящее время они проверяют свою гипотезу на экспериментальных моделях. Если она будет подтверждена, это позволит создать новые терапевтические методы. Например, для помощи зараженным коронавирусом могут начать применять активаторы каротидных тел, которые стимулируют дыхание. Такие активаторы не зависят от механизма чувствительности к кислороду и могут применяться в качестве стимуляторов дыхания у пациентов с COVID-19.



Американские ученые из университета Алабамы в Бирмингеме в это же время установили, что у людей, перенесших COVID-19, часто наблюдается длительное нарушение клеточного иммунитета. Это может повысить восприимчивость к вторичным инфекциям или препятствовать развитию полноценной защиты против SARS-CoV-2. Исследование опубликовал журнал Journal of Clinical Investigation, передают РИА Новости. Эксперты хотели выяснить, как меняется клеточный иммунный ответ у пациентов, переболевших COVID-19. Для этого они взяли образцы крови у 46 человек, которым потребовалась госпитализация, и у 39 лечившихся дома. Оказалось, что у многих переболевших COVID-19 иммунные клетки истощены, поэтому хуже сопротивляются вторичным инфекциям и препятствуют развитию полноценного защитного иммунитета к коронавирусу. Неожиданным стало то, что у пациентов с легкими симптомами COVID-19 нарушения иммунной регуляции сохранялись дольше, чем у госпитализированных. Особенно ярко это проявилось у пожилых людей. По мнению авторов, эту информацию нужно учитывать при разработке и модификации вакцин и методов лечения COVID-19.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 82 695 050 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 804 321 человек, вылечились 58 611 419 заразившихся. В России выявлено 3,13 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции, Великобритании, Турции и Италии. Более миллиона заразившихся - в Испании, Германии, Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, Иране, Украине, ЮАР и Перу.

