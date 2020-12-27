Общество
46 минут назад
В липецкой БСМП-1 вышел из строя аппарат КТ
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Причина поломки - высокая нагрузка
Как сообщается в сообществе липецкой больницы скорой медицинской помощи №1, в настоящее время ведутся ремонтно-технические работы по восстановлению работоспособности аппарата КТ, который вышел из строя в виду высокой загруженности.
Аппарат КТ липецкой БСМП-1 действительно работал на пределе из-за потока людей с подозрением на пневмонию. Осенью, главврач больницы Дмитрий Павлюкевич рассказывал GOROD48, что исследование при помощи этого аппарата проходили по 160 человек в день без выходных.
Фото: orenburzhie.ru
Аппарат КТ липецкой БСМП-1 действительно работал на пределе из-за потока людей с подозрением на пневмонию. Осенью, главврач больницы Дмитрий Павлюкевич рассказывал GOROD48, что исследование при помощи этого аппарата проходили по 160 человек в день без выходных.
Фото: orenburzhie.ru
6 964
Липчанин
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