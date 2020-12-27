Общество

46 минут назад

В липецкой БСМП-1 вышел из строя аппарат КТ

6 964
#коронавирус #пневмония #КТ
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В липецкой БСМП-1 вышел из строя аппарат КТ

Причина поломки - высокая нагрузка

Как сообщается в сообществе липецкой больницы скорой медицинской помощи №1, в настоящее время ведутся ремонтно-технические работы по восстановлению работоспособности аппарата КТ, который вышел из строя в виду высокой загруженности. 





Аппарат КТ липецкой БСМП-1 действительно работал на пределе из-за потока людей с подозрением на пневмонию. Осенью, главврач больницы Дмитрий Павлюкевич рассказывал GOROD48, что исследование при помощи этого аппарата проходили  по 160 человек в день без выходных.

 Фото: orenburzhie.ru

6 964
#коронавирус #пневмония #КТ
2

Комментарии (6)

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Липчанин

6 минут назад
Возмущениям нет предела. Он у них и раньше ломался. Неужели нельзя новый купить? Позор!!!!!!!!
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48

6 минут назад
Великая новость.
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Коля

22 минуты назад
По 2.700₽ драли с людей круглосуточно.Там за эти деньги,можно и новый купить.
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Александр

22 минуты назад
город 48! ваша новость опоздала аппарат уже больше двух недель не работает всем делают ренген.
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Порядочек

29 минут назад
Видимо результаты этого аппарата не соответствуют статистике по Ковид от администрации на Ленина-Соборной. Поэтому решили пока отключить. На всякий случай. А на людей наплевать.
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Конституция

39 минут назад
Нлмк поможет, сколько они нас будут травить.
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