Липецкий силач установил рекорды России, Европы и мира

Триумфальным оказался жим штанги в 235 кг.



Липецкий силач Денис Григорьев в третий раз в карьере выиграл чемпионат мира по пауэрлифтингу и его отдельным упражнениям.Победа в столичном спортивном комплексе ВДНХ стала особенной: 38-летний умудрился установить новые рекорды России, Европы и мира по версии Всемирной федерации пауэрлифтинга (World RAW Powerlifting –WRPF).В Москве Григорьев выступал в специальной многослойной экипировке, позволяющей немного улучшить результат атлета, с применением допинг-контроля. К слову, тестам на допинг в соревнованиях уделяли особенное внимание. Прямо на глазах Григорьева за использование запрещённых веществ из чемпионата исключили нескольких атлетов сборной Ирана.Денис решил взять с места в карьер и уже в первом подходе в своей весовой категории до 110 кг заявил рекордный вес – 235 кг.- Предыдущий рекорд мира принадлежал силачу из Англии и равнялся 230 кг, - объяснил свой выбор Григорьев.Победный подход показан на видео к этой новости. Липчанин сделал движение чисто, все судьи засчитали ему попытку. Никто из конкурентов повторить это не сумел, поэтому Григорьев занял 1-е место, а результат в 235 кг позволит обновить рекорды страны, континента и планеты.Денис хотел сразу улучшить собственное достижение, заявил вес в 245 кг, но помешала травма. Прямо во время упражнения дала знать о себе старая болячка бицепса, тем не менее, атлет довел движение до конца, выжал штангу, но коснулся стоек – подход не был засчитан.Почин Григорьева, являющегося президентом Липецкой областной федерации пауэрлифтинга, поддержали и другие липецкие атлеты. 29-летний Евгений Стародубцев соревновался среди атлетов в специальной софт-экипировке в весовой категории до 82,5 кг. Ему покорился вес в 270 кг, что тоже стало рекордами мира, Европы и России. Кроме того, Евгений выполнил норматив мастера спорта международного класса.Максим Пыткин выиграл соревнования по жиму без экипировки в категории до 90 кг, осилив вес в 225 кг.Одним из героев стал и Алексей Талдыкин, выступавший среди ветеранов 40-49 лет. В жиме лёжа без экипировки среди спортсменов до 90 кг он занял 2-е место – 165 кг. За относительную «неудачу» силач отыгрался в турнире по народному жиму. В этом виде соревнований спортсмен поднимает свой собственный вес на количество повторений за 1 минуту. 90-килограммовую штангу Талдыкин подал 28 раз и занял 1-е место.