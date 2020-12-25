Спорт

25 минут назад

Липецкий силач установил рекорды России, Европы и мира

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#Силовое троеборье #пауэрлифтинг #жим лёжа #Денис Григорьев

Триумфальным оказался жим штанги в 235 кг. 

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Липецкий силач Денис Григорьев в третий раз в карьере выиграл чемпионат мира по пауэрлифтингу и его отдельным упражнениям.

Победа в столичном спортивном комплексе ВДНХ стала особенной: 38-летний умудрился установить новые рекорды России, Европы и мира по версии Всемирной федерации пауэрлифтинга (World RAW Powerlifting –WRPF).

В Москве Григорьев выступал в специальной многослойной экипировке, позволяющей немного улучшить результат атлета, с применением допинг-контроля. К слову, тестам на допинг в соревнованиях уделяли особенное внимание. Прямо на глазах Григорьева за использование запрещённых веществ из чемпионата исключили нескольких атлетов сборной Ирана.
Денис решил взять с места в карьер и уже в первом подходе в своей весовой категории до 110 кг заявил рекордный вес – 235 кг.

- Предыдущий рекорд мира принадлежал силачу из Англии и равнялся 230 кг, - объяснил свой выбор Григорьев.

Победный подход показан на видео к этой новости. Липчанин сделал движение чисто, все судьи засчитали ему попытку. Никто из конкурентов повторить это не сумел, поэтому Григорьев занял 1-е место, а результат в 235 кг позволит обновить рекорды страны, континента и планеты.

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Рекордсмен Денис Григорьев

Денис хотел сразу улучшить собственное достижение, заявил вес в 245 кг, но помешала травма. Прямо во время упражнения дала знать о себе старая болячка бицепса, тем не менее, атлет довел движение до конца, выжал штангу, но коснулся стоек – подход не был засчитан. 
Почин Григорьева, являющегося президентом Липецкой областной федерации пауэрлифтинга, поддержали и другие липецкие атлеты. 29-летний Евгений Стародубцев соревновался среди атлетов в специальной софт-экипировке в весовой категории до 82,5 кг. Ему покорился вес в 270 кг, что тоже стало рекордами мира, Европы и России. Кроме того, Евгений выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Максим Пыткин выиграл соревнования по жиму без экипировки в категории до 90 кг, осилив вес в 225 кг.
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Алексей Талдыкин с двумя наградами (слева) и Максим Пыткин

Одним из героев стал и Алексей Талдыкин, выступавший среди ветеранов 40-49 лет. В жиме лёжа без экипировки среди спортсменов до 90 кг он занял 2-е место – 165 кг. За относительную «неудачу» силач отыгрался в турнире по народному жиму. В этом виде соревнований спортсмен поднимает свой собственный вес на количество повторений за 1 минуту. 90-килограммовую штангу Талдыкин подал 28 раз и занял 1-е место. 

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#Силовое троеборье #пауэрлифтинг #жим лёжа #Денис Григорьев

Комментарии (1)

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Много ников

14 минут назад
Поздравляю! Есть одно состязание в котором он ещё себя не пробывал:удержаться за поручень в автобусе)))
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