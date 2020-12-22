В Липецкой области 7-летняя девочка и 43-летняя женщина отравились угарным газом

На улице Допризывников в Ельце дома почувствовали себя плохо два человека.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, вчера в Ельце два человека: 7-летняя девочка и 43-летняя женщина отравились угарным газом. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сотрудники МЧС выезжали в целях обеспечения пожарной безопасности к дому на улице Допризывников Ельце, в одной из квартир которого произошло отравление, но угрозы возгорания там не было.



По данным GOROD48, к отравлению угарным газом могло привести проблемы с дымоходом и вентиляцией в квартире. По предварительной информации, продукты неполного сгорания газа не удалялись из помещения, что и привело к отравлению. Женщина и девочка госпитализированы.



43-летняя женщина госпитализирована в реанимацию Елецкой городской больницы №2. Сейчас медики оценивают её состояние как стабильное - женщину готовят к переводу в терапевтическое отделение. 7-летняя девочка госпитализирована в Елецкую городскую детскую больницу, от комментариев журналистам по поводу её состояния в медучреждении отказались.