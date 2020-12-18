В Липецкой области поймали первых ёлочных браконьеров

Одного задержали в Добровском, одного - в Усманском лесничествах.

В Липецкой области за незаконной рубкой сосен поймали двух человек. Как сообщила GOROD48 пресс-секретарь управления лесного хозяйства Липецкой области Оксана Епифанцева, оба случая произошли вчера. Накануне утром на территории Добровского лесничества при патрулировании лесные инспекторы поймали с ёлкой 42-летнего неработающего жителя села Большой Хомутец. При себе у него была ручная пила. А днём 17 декабря ещё одного ёлочного браконьера обнаружили на территории Усманского лесничества. У мужчины, которому около 60 лет, с собой был топор. Оба нарушителя срубили всего по одной сосне.



Весь декабрь в лесничествах региона дежурят мобильные группы из работников лесной охраны и полицейских, а на федеральных трассах и дорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы, выставлены стационарные посты, которые призваны пресекать попытки хищения новогодних сосен и елей.



На сегодняшний день общая сумма штрафа и ущерба за одно дерево минимум составляет 5946 рублей. Эта сумма складывается из двух составляющих: штрафа за рубку и суммы ущерба, нанесённого природе. За незаконную рубку предусмотрены следующие штрафы: на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.Помимо штрафа, придётся заплатить ущерб, нанесённый природе. Одно незаконное срубленное деревце оценивают в 2946 рублей.