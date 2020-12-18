Происшествия

31 минуту назад

В Липецкой области поймали первых ёлочных браконьеров

2 344
#ёлка #Новый год
В Липецкой области поймали первых ёлочных браконьеров

Одного задержали в Добровском, одного - в Усманском лесничествах.

В Липецкой области за незаконной рубкой сосен поймали двух человек. Как сообщила GOROD48 пресс-секретарь управления лесного хозяйства Липецкой области Оксана Епифанцева, оба случая произошли вчера. Накануне утром на территории Добровского лесничества при патрулировании лесные инспекторы поймали с ёлкой 42-летнего неработающего жителя села Большой Хомутец. При себе у него была ручная пила. А днём 17 декабря ещё одного ёлочного браконьера обнаружили на территории Усманского лесничества. У мужчины, которому около 60 лет, с собой был топор. Оба нарушителя срубили всего по одной сосне.

Весь декабрь в лесничествах региона дежурят мобильные группы из работников лесной охраны и полицейских, а на федеральных трассах и дорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы, выставлены стационарные посты, которые призваны пресекать попытки хищения новогодних сосен и елей.

На сегодняшний день общая сумма штрафа и ущерба за одно дерево минимум составляет 5946 рублей. Эта сумма складывается из двух составляющих: штрафа за рубку и суммы ущерба, нанесённого природе. За незаконную рубку предусмотрены следующие штрафы: на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.Помимо штрафа, придётся заплатить ущерб, нанесённый природе. Одно незаконное срубленное деревце оценивают в 2946 рублей.
2 344
#ёлка #Новый год

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

просто ужас

15 минут назад
Это ж надо,прям лесной синдикат....!Этот 60 летний дед,видимо хотел древесину в Финляндию отправлять.
ответить

Злодей

19 минут назад
Браво уголовному розыску!!!
ответить

Еще в рубрике

Наезд на пешехода записала камера уличного наблюдения
#авария #ДТП
10
Наезд на пешехода записала камера уличного наблюдения

45 минут назад

Происшествия
Пропавшая в Липецке 15-летняя девочка найдена в Москве
#пропавшие без вести
33
Пропавшая в Липецке 15-летняя девочка найдена в Москве

сегодня, 13:48

Происшествия
За предложенную сотруднику ГИБДД взятку водитель получил 2 года условно
#ГИБДД #взятка
5
За предложенную сотруднику ГИБДД взятку водитель получил 2 года условно

сегодня, 13:40

Происшествия
На новом переходе через Плехановский спуск сбит 33-летний мужчина
#авария #ДТП
46
На новом переходе через Плехановский спуск сбит 33-летний мужчина

сегодня, 13:04

Происшествия
Пропавшая девочка вышла на связь с мамой
#пропавшие без вести
25
Пропавшая девочка вышла на связь с мамой

сегодня, 12:42

Происшествия
Сегодня ночью в Усмани горел автомобиль
#пожар
3
Сегодня ночью в Усмани горел автомобиль

сегодня, 11:36

Происшествия