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В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского прошел круглый стол с представителями национальных диаспор

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В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского прошел круглый стол с представителями национальных диаспор

АНО в социальной сфере «Гражданский Университет» 16 декабря 2020 г. совместно с Управлением внутренней политики администрации Липецкой области при участии кафедры управления ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на площадке ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского провели круглый стол на тему: «Практические подходы к организации и проведению мероприятий по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в Российское общественное пространство».

Открыла пленарное заседание Нина Владимировна Федина, ректор вуза, председатель Совета Липецкого регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»: «Нам повезло жить в России – многонациональной и многоконфессиональной стране. Имея одинаковые базовые ценности, разные национальности впитывают традиции друг друга, и культуры народов взаимно обогащаются. Важно, что нам всегда удавалось и сегодня удается вместе жить, работать, творить добрые дела в мире и согласии».

В пленарном заседании приняли участие руководители и представители органов власти, общественных организаций и некоммерческих организаций, которые осуществляют свою деятельность в сфере межнациональных отношений в Липецкой области.

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Гости конференции обсудили практические подходы к организации и проведению мероприятий по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в Российское общественное пространство. Участники круглого стола сошлись во мнении, что объединяющим фактором должно стать обращение к истории, в частности, к событиям Великой Отечественной войны, где представители всех национальностей внесли вклад в общую Победу.

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В завершение пленарного заседания представитель Ассамблеи народов России Елена Александровна Найденова представила презентацию издания этнографического атласа Липецкой области. Познакомила с его структурой и историей создания. Данный проект стал результатом сотрудничества Липецкого отделения Ассамблеи и научного сообщества института истории, права и общественных наук ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Готовится издание при финансовой поддержке управления внутренней политики Липецкой области.

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