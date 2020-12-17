ДТП с участием автобуса попало на видео

Пассажиры не пострадали.

Вчера в 13.30 в Липецке на площади Революции столкнулись внедорожник и автобус "МАН". В соцсетях появилось видео происшествия. На ролике видно, как внедорожник остановился, пропуская автомобили, движущиеся по улице Советской, и сзади в него врезается автобус.



Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, информации о пострадавших в данном ДТП не поступало. Речь идёт о рядовом ДТП с механическими повреждениями транспорта.





