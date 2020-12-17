Происшествия

33 минуты назад

ДТП с участием автобуса попало на видео

3 558
#ДТП
2

Пассажиры не пострадали.

Вчера в 13.30 в Липецке на площади Революции столкнулись внедорожник и автобус "МАН". В соцсетях появилось видео происшествия. На ролике видно, как внедорожник остановился, пропуская автомобили, движущиеся по улице Советской, и сзади в него врезается автобус.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, информации о пострадавших в данном ДТП не поступало. Речь идёт о рядовом ДТП с механическими повреждениями транспорта.


3 558
#ДТП
2

Комментарии (3)

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Водитель-не кондуктор

6 минут назад
Да у меня 2 руки и 2 глаза, и сдачу отсчитывай, контролируй в зеркало салон кто просочился не оплачивает...
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Один

18 минут назад
Расторгнуть договор с перевозчиком!
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))))

21 минуту назад
Это - залёт.
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