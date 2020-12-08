В Липецке начали работать бесплатные катки

Но хоккейные коробки ещё продолжают заливать.

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В липецких дворах началась работа по заливке бесплатных хоккейных коробок. Как рассказал GOROD48 директор МУП «Спортивный город» Дмитрий Дубровский, всего в этом году в Липецке будет работать как минимум 10 бесплатных хоккейных коробок по адресам: пер. Виноградный, 1; ул. Ярославская, 19; 15-й микрорайон, 16; ул. 50 лет НЛМК, 3; пр. 60 лет СССР, 6; ул. Кривенкова, 17; ул. Детская, 2а; ул. Космонавтов, 6; ул. Терешковой, 10/3; ул. Циолковского, 37/2. Сейчас работы по заливке уже ведутся на пяти площадках, подведомственных «Спортивному городу». Но хоккейные коробки есть и на балансе учреждений образования и спортивных сооружений.- Покататься на коньках и поиграть в хоккей можно будет на Матырском, на Дачном, но всё зависит от погодных условий, - отметил Дмитрий Дубровский. – Если они будут такими благоприятными, как сейчас, мы сделаем великолепный лёд!дворах начали ещё в минувшие субботу и воскресенье. Судя по изрезанному лезвиями коньков льду на ул. Космонавтов, 6, там уже активно катаются. Но лёд необходимо всё время подливать, совершенствовать, шлифовать. На улице Космонавтов сейчас толщина льда составляет около 3 сантиметров, а этот показатель хотят довести до 8-10 сантиметров, поэтому коробку проливают уже в третий раз.- Мы уже пролили коробку на ул. Циолковского, 37/2, сейчас заливаем большую хоккейную коробку на Матырском, нам оказывают содействие пожарные, помогают и общественники, - говорит Дмитрий Дубровский. – Расстраивает то, что на хоккейных коробках всё время орудуют вандалы, появляются надписи, которые нам приходится закрашивать по несколько раз. Порой требуется и ремонтировать ограждения. Хочется обратиться к жителям: давайте бережно относиться к спортивном объектам!В прошлом году липчане остались без бесплатных ледовых площадок – зима была тёплая, и после двух неудачных попыток залить лёд, эту затею бросили.- Климат меняется: за последние три года зимы стали гораздо теплее, - сетует Дмитрий Дубровский.Помимо бесплатных хоккейных коробок, сейчас завершаются работы по созданию катков в Нижнем парке и в парке Победы. А вот в «Звёздном» из-за коронавирусных ограничений пользоваться катком могут только тренирующиеся спортсмены - хоккеисты и фигуристы.