Общество

сегодня, 11:15

В Липецке начали работать бесплатные катки

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#коньки #лёд #хоккей
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Но хоккейные коробки ещё продолжают заливать.

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В липецких дворах началась работа по заливке бесплатных хоккейных коробок. Как рассказал GOROD48 директор МУП «Спортивный город» Дмитрий Дубровский, всего в этом году в Липецке будет работать как минимум 10 бесплатных хоккейных коробок по адресам: пер. Виноградный, 1; ул. Ярославская, 19; 15-й микрорайон, 16; ул. 50 лет НЛМК, 3; пр. 60 лет СССР, 6; ул. Кривенкова, 17; ул. Детская, 2а; ул. Космонавтов, 6; ул. Терешковой, 10/3; ул. Циолковского, 37/2. Сейчас работы по заливке уже ведутся на пяти площадках, подведомственных «Спортивному городу». Но хоккейные коробки есть и на балансе учреждений образования и спортивных сооружений.

- Покататься на коньках и поиграть в хоккей можно будет на Матырском, на Дачном, но всё зависит от погодных условий, - отметил Дмитрий Дубровский. – Если они будут такими благоприятными, как сейчас, мы сделаем великолепный лёд!

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Заливать хоккейные коробки в липецких дворах начали ещё в минувшие субботу и воскресенье. Судя по изрезанному лезвиями коньков льду на ул. Космонавтов, 6, там уже активно катаются. Но лёд необходимо всё время подливать, совершенствовать, шлифовать. На улице Космонавтов сейчас толщина льда составляет около 3 сантиметров, а этот показатель хотят довести до 8-10 сантиметров, поэтому коробку проливают уже в третий раз.

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- Мы уже пролили коробку на ул. Циолковского, 37/2, сейчас заливаем большую хоккейную коробку на Матырском, нам оказывают содействие пожарные, помогают и общественники, - говорит Дмитрий Дубровский. – Расстраивает то, что на хоккейных коробках всё время орудуют вандалы, появляются надписи, которые нам приходится закрашивать по несколько раз. Порой требуется и ремонтировать ограждения. Хочется обратиться к жителям: давайте бережно относиться к спортивном объектам!

 В прошлом году липчане остались без бесплатных ледовых площадок – зима была тёплая, и после двух неудачных попыток залить лёд, эту затею бросили.

- Климат меняется: за последние три года зимы стали гораздо теплее, - сетует Дмитрий Дубровский.

Помимо бесплатных хоккейных коробок, сейчас завершаются работы по созданию катков в Нижнем парке и в парке Победы. А вот в «Звёздном» из-за коронавирусных ограничений пользоваться катком могут только тренирующиеся спортсмены - хоккеисты и фигуристы.

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5 1516
#коньки #лёд #хоккей
4

Комментарии (5)

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Незнакомка

13 минут назад
На Соколе каток не планируют открыть?
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Местная

17 минут назад
А детям со Студëновской и Гагарина ходить на речку?
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Ленин

28 минут назад
В СССР каждая школа имела зимой хоккейнуюплощадку и ледовый каток.
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Электорат интересуется

29 минут назад
А на каком катке будут кататься депутаты горсовета?
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Галина

38 минут назад
А про Левый берег район НЛМК забыли ,у нас детей нет?есть 2 коробки хоккейные ,только на балансе стоит одна ,которая находится очень далеко от основной массы детей,сколько писали ходили просили ...На Суворора д.1 есть площадка можно было бы и залить только там бортов нет .Уважаемая администрация не бросайте наших детей помогите в решении этого вопроса ,жители будут очень благодарны Вам за это !не у всех есть возможность водить детей на платный каток но от этого дети не перестанут быть детьми.
ответить

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