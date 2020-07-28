Общество

42 минуты назад

Липчане экономили на потребительских услугах

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#платные услуги
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Липчане экономили на потребительских услугах

Расходы жителей Липецкой области на потребительские услуги в первом полугодии 2020 года оказались значительно меньше, чем были в 2019 году – в целом они упали на 16%. Основное сокращение трат произошло из-за коронавирусных ограничений.

Липчане потратили на платные услуги в январе-июне 30 миллиардов 725 миллионов рублей – на 16% меньше, чем год назад. Из них 38% составили услуги ЖКХ, 16% - телекоммуникационные, 15% - бытовые, на долю транспортных услуг пришлось 9%, на медицинские 7%, на образовательные – 6%.  

Бытовые услуги потеряли 20% от прошлогоднего объема и составили 4 миллиарда 566,3 миллиона рублей. Здесь на долю услуг по техобслуживанию и ремонту автотранспорта пришлись 26%, еще 25% составили ремонт и строительство жилья, 14% - ритуальные услуги, а 13% - парикмахерские услуги, сообщает Липецкстат.  
1 330
#платные услуги
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Комментарии (1)

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Дворник.

16 минут назад
А где-же сумма из каких прочитав вёлся подаёт? А если зарплата 15 т( и ктомуже с вычетом) то умения 75% на ЖКХа. А не ваши 38.
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