Липчане экономили на потребительских услугах

Расходы жителей Липецкой области на потребительские услуги в первом полугодии 2020 года оказались значительно меньше, чем были в 2019 году – в целом они упали на 16%. Основное сокращение трат произошло из-за коронавирусных ограничений.

Липчане потратили на платные услуги в январе-июне 30 миллиардов 725 миллионов рублей – на 16% меньше, чем год назад. Из них 38% составили услуги ЖКХ, 16% - телекоммуникационные, 15% - бытовые, на долю транспортных услуг пришлось 9%, на медицинские 7%, на образовательные – 6%.



Бытовые услуги потеряли 20% от прошлогоднего объема и составили 4 миллиарда 566,3 миллиона рублей. Здесь на долю услуг по техобслуживанию и ремонту автотранспорта пришлись 26%, еще 25% составили ремонт и строительство жилья, 14% - ритуальные услуги, а 13% - парикмахерские услуги, сообщает Липецкстат.

