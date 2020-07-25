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Во дворе липецкой хрущевки снимают кино, в одной из ролей — Сергей Бурунов
Утром 25 июля во дворе нескольких пятиэтажек по улице Циолковского начались съемки полнометражного фильма «Родные».
Артисты и участники съемок соблюдают санитарные рекомендации, многие в масках, на площадке у всех измеряют температуру.
Среди артистов Сергей Бурунов. Общаясь с коллегами обработал руки антисептиком.
Основная съемочная площадка находится у дома №37/3. Местные жители подходят поговорить с артистами.
- Дайте хоть в живую на вас посмотреть, ведь по телевизору не то, - обратилась к артистам липчанка.
Артисты поблагодарили женщину за доброжелательность.
Несколько местных жителей участвуют в массовке. Всем обещали гонорар. Пенсионерка Татьяна Нелюбина говорит, что сумму не называли. Но деньги ей не важны.
- Я из-за внучки, она сниматься будет, а я с ней, - рассказывает женщина. - Через десять месяцев себя в кино увидим.
Судя по сценарию, Липецк в будущей картине станет Саратовом.
Комедия «Родные», - это роуд-муви о семье, которая отправляется в путешествие через всю страну на Грушинский фестиваль – с ним у них связано множество ностальгических воспоминаний.
«Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность. Но самое важное они поймут только в конце этой необычайной поездки», - рассказали о замысле фильма в студии «Hype Film».
Съемки фильма начались 10 июля
В комедии помимо Сергея Бурунова снимаются певица Монеточка и Ирина Пегова
фото Ксения Угольникова.
Автором идеи и креативным продюсером картины стал Жора Крыжовников, режиссерское кресло занял Илья Аксенов. Главные роли исполняют Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Монеточка, Катерина Беккер, Роман Мадянов, Анна Уколова и Никита Павленко.
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