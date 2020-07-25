Во дворе липецкой хрущевки снимают кино, в одной из ролей — Сергей Бурунов

Утром 25 июля во дворе нескольких пятиэтажек по улице Циолковского начались съемки полнометражного фильма «Родные».



Съёмочная группа и привлеченные полицейские следят за порядком. В кадре не должно быть никого лишнего, поэтому полицейские просят прохожих и собачников обходить съемочную площадку. Местные жители наблюдают за кинопроцессом из окон.Артисты и участники съемок соблюдают санитарные рекомендации, многие в масках, на площадке у всех измеряют температуру.Среди артистов Сергей Бурунов. Общаясь с коллегами обработал руки антисептиком.Основная съемочная площадка находится у дома №37/3. Местные жители подходят поговорить с артистами.- Дайте хоть в живую на вас посмотреть, ведь по телевизору не то, - обратилась к артистам липчанка.Артисты поблагодарили женщину за доброжелательность.Несколько местных жителей участвуют в массовке. Всем обещали гонорар. Пенсионерка Татьяна Нелюбина говорит, что сумму не называли. Но деньги ей не важны.- Я из-за внучки, она сниматься будет, а я с ней, - рассказывает женщина. - Через десять месяцев себя в кино увидим.Судя по сценарию, Липецк в будущей картине станет Саратовом.

Комедия «Родные», - это роуд-муви о семье, которая отправляется в путешествие через всю страну на Грушинский фестиваль – с ним у них связано множество ностальгических воспоминаний.

«Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность. Но самое важное они поймут только в конце этой необычайной поездки», - рассказали о замысле фильма в студии «Hype Film».





Съемки фильма начались 10 июля









В комедии помимо Сергея Бурунова снимаются певица Монеточка и Ирина Пегова

фото Ксения Угольникова.

Автором идеи и креативным продюсером картины стал Жора Крыжовников, режиссерское кресло занял Илья Аксенов. Главные роли исполняют Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Монеточка, Катерина Беккер, Роман Мадянов, Анна Уколова и Никита Павленко.