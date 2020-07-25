Общество

сегодня, 11:04

Во дворе липецкой хрущевки снимают кино, в одной из ролей — Сергей Бурунов

53 13369
#кино #Сергей Брунов
5
Во дворе липецкой хрущевки снимают кино, в одной из ролей — Сергей Бурунов

Утром 25 июля во дворе нескольких пятиэтажек по улице Циолковского начались съемки полнометражного фильма «Родные». 

Съёмочная группа и привлеченные полицейские следят за порядком. В кадре не должно быть никого лишнего, поэтому полицейские просят прохожих и собачников обходить съемочную площадку. Местные жители наблюдают за кинопроцессом из окон.

WhatsApp Image 2020-07-25 at 10.25.58 (1).jpeg+2020-07-25-11.11.02.jpg

WhatsApp Image 2020-07-25 at 10.49.20.jpeg+2020-07-25-11.11.02.jpg

WhatsApp Image 2020-07-25 at 10.49.19.jpeg+2020-07-25-11.11.02.jpg

WhatsApp Image 2020-07-25 at 10.49.20 (2).jpeg+2020-07-25-11.11.02.jpg

WhatsApp Image 2020-07-25 at 10.59.48.jpeg+2020-07-25-11.11.02.jpg

Артисты и участники съемок соблюдают санитарные рекомендации, многие в масках, на площадке у всех измеряют температуру.

Среди артистов Сергей Бурунов. Общаясь с коллегами обработал руки антисептиком. 

WhatsApp Image 2020-07-25 at 12.02.12 (1).jpeg

WhatsApp Image 2020-07-25 at 12.02.12.jpeg

Основная съемочная площадка находится у дома №37/3. Местные жители подходят поговорить с артистами.

- Дайте хоть в живую на вас посмотреть, ведь по телевизору не то, - обратилась к артистам липчанка.

Артисты поблагодарили женщину за доброжелательность.

Несколько местных жителей участвуют в массовке. Всем обещали гонорар. Пенсионерка Татьяна Нелюбина говорит, что сумму не называли. Но деньги ей не важны.

WhatsApp Image 2020-07-25 at 10.53.49.jpeg+2020-07-25-11.11.02.jpg

- Я из-за внучки, она сниматься будет, а я с ней, - рассказывает женщина. - Через десять месяцев себя в кино увидим.

Судя по сценарию, Липецк в будущей картине станет Саратовом.

Комедия «Родные», - это роуд-муви о семье, которая отправляется в путешествие через всю страну на Грушинский фестиваль – с ним у них связано множество ностальгических воспоминаний.

«Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность. Но самое важное они поймут только в конце этой необычайной поездки», - рассказали о замысле фильма в студии «Hype Film».

UGOL7083.JPG

Съемки фильма начались 10 июля

UGOL7095.JPG

UGOL7105.JPG

UGOL7188.JPG

В комедии помимо Сергея Бурунова снимаются певица Монеточка и Ирина Пегова

фото Ксения Угольникова.

Автором идеи и креативным продюсером картины стал Жора Крыжовников, режиссерское кресло занял Илья Аксенов. Главные роли исполняют Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Монеточка, Катерина Беккер, Роман Мадянов, Анна Уколова и Никита Павленко.

53 13369
#кино #Сергей Брунов
5

Комментарии (53)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сокол

9 минут назад
Лёва, молодец! В точку! :-)
ответить

Игорь

10 минут назад
живописный городок, зона сталкер тракторный волгоградский езжай посмотри хорош город Пагани ты по России полезайте на другие города посмотрите
ответить

Игорь

13 минут назад
Как же вы не любите свой город хотя живёте здесь и поносите его. Был во многих городах не только в России но и бывшем советском союзе. Липецк нормальный город вы зажрались. Все города одинаковы не гоните на липецк. В России ветрена Москва и питер остальное провинциальные города
ответить

непомерная слава

18 минут назад
Василий, ..спасибо липецким х р у щевкам
ответить

глубинная Россия

21 минуту назад
Никита Михалков уже пакует чемоданы в Липецк что бы Спилберг не опередил.
ответить

живописный городок

34 минуты назад
если требуются декорации с натуры депрессивнойй глубинки и безысходного хахолустья ,до добро пожаловать в Липецк.а апокалиптические пейзажи зоны Сталкер это на ЛТЗ.
ответить

Василий

53 минуты назад
Хоть где-то за светиться Липецк.
ответить

Лёва

53 минуты назад
А продолжение фильма "Фантомас жив" не будут снимать? А то и артист не нужен, свой есть!
ответить

Большая разница,

сегодня, 14:42
Гость, в наш город приехали и снимают какую-то чушь и жителям не дают прохода по их двору.
ответить

Перри Мейсон

сегодня, 14:39
Людмила, забудьте об Оскарах. Это вам не СССР.. Ну а по теме, Бурунов от Оскара еще дальше чем Пегова)))
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

227 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся в больницах Липецкой области
#коронавирус #статистика
1
227 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся в больницах Липецкой области

сегодня, 14:26

Общество
Несколько улиц Липецка останутся без воды
#отключение воды
Несколько улиц Липецка останутся без воды

сегодня, 13:56

Общество
Война с вирусом: в Европе – новые ограничения, российским туристам вернут деньги за поездки по стран...
#коронавирус
2
Война с вирусом: в Европе – новые ограничения, российским туристам вернут деньги за поездки по стран...

сегодня, 13:09

Общество
Больше 40% предпринимателей в Липецкой области занимаются торговлей
#торговля
77
Больше 40% предпринимателей в Липецкой области занимаются торговлей

сегодня, 08:00

Общество
Липецкая вечЁрка: ночная авария, жизнь после ограничений и «Отпуск без виз»
#вечерка #авария #коронавирус
3
Липецкая вечЁрка: ночная авария, жизнь после ограничений и «Отпуск без виз»

вчера, 20:20

Общество
На игровой площадке в Детском парке рабочие укладывают покрытие
#Детский парк #благоустройство
17
На игровой площадке в Детском парке рабочие укладывают покрытие

вчера, 18:58

Общество