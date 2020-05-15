Погода в Липецке

сегодня, 17:24

В Липецкой области ночью заморозки до -1

3 890
#заморозки
1
В Липецкой области ночью заморозки до -1

16 и 17 мая атмосферное давление в Липецкой области будет расти, будет преимущественно без осадков, кроме того, 16 мая утром в низких местах возможны заморозки до -1. Днем 18 мая пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 мая в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, в низких местах на почве возможны заморозки до -1 градуса, днем будет от 13 до 18 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов тепла, днем ожидается от 14 до 16 градусов тепла.  

День 16 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 1 градус мороза. 

 
3 890
#заморозки
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А чего ждать ?

1 минуту назад
Если первое лицо в стране-отморозок !
ответить

Артик

16 минут назад
За последние годы до х.ра таких аномалий стало. Всю природу за$₽@ли, вот и весь климат испортили, мое мнение.
ответить

говно

56 минут назад
а не лето
ответить

Еще в рубрике

Утром 14 мая ожидаются заморозки
#заморозки
17
Утром 14 мая ожидаются заморозки

13.05.2020 12:28

Погода в Липецке
В Липецкую область вновь вернутся дожди
#дожди
4
В Липецкую область вновь вернутся дожди

12.05.2020 17:09

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают о ночных грозах и сильном ветре
#ветер
3
Спасатели предупреждают о ночных грозах и сильном ветре

12.05.2020 12:18

Погода в Липецке
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область тепло
#Погода
7
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область тепло

11.05.2020 17:15

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди станут слабее и потеплеет до +21
10
В Липецкой области дожди станут слабее и потеплеет до +21

10.05.2020 15:40

Погода в Липецке
В Липецке ожидаются сильный ветер и гроза
#гроза #ветер
12
В Липецке ожидаются сильный ветер и гроза

10.05.2020 09:47

Погода в Липецке