В Липецкой области ночью заморозки до -1

16 и 17 мая атмосферное давление в Липецкой области будет расти, будет преимущественно без осадков, кроме того, 16 мая утром в низких местах возможны заморозки до -1. Днем 18 мая пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 мая в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, в низких местах на почве возможны заморозки до -1 градуса, днем будет от 13 до 18 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов тепла, днем ожидается от 14 до 16 градусов тепла.



День 16 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 1 градус мороза.





