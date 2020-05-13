Болельщики уже начали поздравлять конкурента «Металлурга» с выходом в ФНЛ?

Решение о возобновлении сезона вчера принято не было, окончательный вердикт назначен на 15 мая.

Вчерашняя конференция по видеосвязи клубов группы «Центр» не внесла окончательной ясности в вопрос о том, будет ли продолжен сезон-2019/20.

Более того, после конференции в социальных сетях болельщики других клубов начали поздравлять лидера «Центра» брянское «Динамо» с победой в турнире и завоеванием путёвки в ФНЛ.

По сведениям GOROD48, на конференции действительно многие клубы высказывались за досрочное завершение сезона, но окончательное решение пока так и не было принято. Точки над «Ё» должен расставить исполком высшего футбольного органа в стране – Российского футбольного Союза (РФС), заседание которого назначено на 15 мая. На этом заседании речь пойдет о продолжении или прекращении сезона во всех профессиональных лигах страны: РПЛ, ФНЛ и ПФЛ (второй дивизион).

Нельзя не отметить и тот факт, что настроение представителей многих клубов, по данным нашего источника, поменялось. Если на двух прошлых собраниях в конце апреля и начале мая многие высказывались за то, чтобы доиграть сезон, когда схлынет эпидемия коронавируса, то теперь многие клубы перестали поддерживать эту идею. Речь в первую очередь идёт о командах из Москвы и Московской области, особенно сильно пострадавших от COVID-19.

Как рассказали GOROD48 в ФК «Металлург», позиция липецкого клуба осталась неизменной: «красно-чёрные» за то, чтобы доиграть сезон до конца и определить победителя группы «Центр» по спортивному принципу. Позиция липчан понятна: «Металлург» идёт на 2-м месте в «Центре», отставая от брянского «Динамо» всего на два очка. Причём и «Динамо» и другого конкурента – саратовский «Сокол» подопечные Сергея Машнина весной должны были принимать на своём поле, что увеличивало шансы команды.

Впрочем, как неоднократно заявлял и.о. генерального директора «Металлурга» Владимир Зеновкин, даже если сезон завершат досрочно, то липчане все равно подадут документы на включение в ФНЛ в надежде на расширение лиги.