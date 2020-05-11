Бывшую «звезду» «Металлурга» дисквалифицировали на 5 лет за договорные матчи

На играх с "нужным счётом" знающие люди заработали не менее 10 миллионов евро.

Один из сильнейших защитников в истории липецкого «Металлурга», а в последнее время – помощник главного тренера украинского ФК «Сумы» 47-летний Александр Мартюк дисквалифицирован на 5 лет, плюс 5 лет – условно из-за скандала с договорными матчами.

Можно сказать, что Мартюк ещё легко отделался, ведь в первоначальном вердикте КДК Украинской Ассоциации футбола (УАФ) его отлучили от футбола пожизненно, но в последний момент смягчили наказание.

Аналогичное наказание понес и тренер Александр Севидов – 5+5 лет дисквалификации, а вот президент клуба Ростислав Козарь, футболисты Егор Луговой и Олег Давыдов отлучены от футбола пожизненно. Ещё 10 игроков получили дисквалификации от полугода до 3-х лет.

Лишен профессионального статуса и сам ФК «Сумы», который на днях сообщил болельщикам радостную новость: клуб жив и готовится выступать в первенстве Сумской области.

Всё это – решения по поводу громкого скандала, начавшегося ещё осенью 2018 года. За полуторагодовое разбирательство было проведено около 40 обысков, по делу проходили более 300 человек. По данным УАФ, «Сумы» сыграли не менее 30 «договорняков». На результатах матчей «с нужным счётом» различные лица заработали порядка 10 миллионов евро.

Александр Мартюк выступал в «золотом составе» «Металлурга» 1990-х. В 1996 году при его непосредственном участии липчане триумфально выиграли турнир в зоне «Центр» и вышли в первую лигу (ныне – ФНЛ), а годом позже – заняли 2-е место в первом дивизионе, не попав в элитный дивизион только из-за сокращения в нём команд. Мартюк провёл в футболке «Металлурга» на позиции крайнего защитника 75 матчей, забил 3 гола. Выступал за донецкие «Шахтёр» и «Металлург», «Локомотив» (Нижний Новгород) и другие клубы. В 2000 году перешёл на тренерскую работу. Входит в тренерские штабы донецкого «Металлурга», «Карпат» (Львов), «Металлиста» (Харьков), «Мариуполя».