Коронавирус
36 минут назад
18 выявленных за сутки ковидных больных - жители Чаплыгинского района
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Вспышка инфекции произошла в районной больнице.
За последние сутки в регионе подтверждены 39 случаев инфицирования коронавирусом. По данным областного оперштаба по предотвращению распространения коронавируса, 18 из заболевших - жители Чаплыгинского района. Вспышка инфекции произошла в районной больнице.
Остальные заболевшие жители Липецка (11 человек), Ельца (1), Воловского (1), Задонского (1), Лебедянского (2), Липецкого (4) и Хлевенского районов (1).
3 мая лечение завершили 20 пациентов с COVID-19, таким образом, число вылечившихся от коронавирусной инфекции в регионе выросло до 109 человек.
Всего на территории Липецкой области с начала эпидемии зарегистрированы 520 случаев новой коронавирусной инфекции, 109 человек выздоровели, 2 человека умерли. 409 — на лечении.
По состоянию на три часа дня 3 мая в больницах находятся 131 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 346 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 278 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 19 человек из ближайшего окружения заболевших. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 695 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Остальные заболевшие жители Липецка (11 человек), Ельца (1), Воловского (1), Задонского (1), Лебедянского (2), Липецкого (4) и Хлевенского районов (1).
3 мая лечение завершили 20 пациентов с COVID-19, таким образом, число вылечившихся от коронавирусной инфекции в регионе выросло до 109 человек.
Всего на территории Липецкой области с начала эпидемии зарегистрированы 520 случаев новой коронавирусной инфекции, 109 человек выздоровели, 2 человека умерли. 409 — на лечении.
По состоянию на три часа дня 3 мая в больницах находятся 131 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 346 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 278 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 19 человек из ближайшего окружения заболевших. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 695 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
7 670
Житель Липецка
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Липчанка
Черная молния
CAN
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Липчанин