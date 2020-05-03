Коронавирус

36 минут назад

18 выявленных за сутки ковидных больных - жители Чаплыгинского района

7 670
#коронавирус
18 выявленных за сутки ковидных больных - жители Чаплыгинского района

Вспышка инфекции произошла в районной больнице.

За последние сутки в регионе подтверждены 39 случаев инфицирования коронавирусом. По данным областного оперштаба по предотвращению распространения коронавируса, 18 из заболевших - жители Чаплыгинского района. Вспышка инфекции произошла в районной больнице.

Остальные заболевшие жители Липецка (11 человек), Ельца (1), Воловского (1), Задонского (1), Лебедянского (2), Липецкого (4) и Хлевенского районов (1).

3 мая лечение завершили 20 пациентов с COVID-19, таким образом, число вылечившихся от коронавирусной инфекции в регионе выросло до 109 человек. 
 
Всего на территории Липецкой области с начала эпидемии зарегистрированы 520 случаев новой коронавирусной инфекции, 109 человек выздоровели, 2 человека умерли. 409 — на лечении. 
 
По состоянию на три часа дня 3 мая в больницах находятся 131 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 346 человек с подозрением на выделение вируса. 
 
Получают лечение на дому 278 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 19 человек из ближайшего окружения заболевших. Симптомы ОРВИ у них не выявлены. 
 
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 695 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. 
 

7 670
#коронавирус

Комментарии (7)

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Житель Липецка

3 минуты назад
Липчане ведут себя адекватно на самоизоляции, правда не все, но большинство
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.!..

3 минуты назад
Липчанка, а они просто нечистоплотные )))
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Липчанка

6 минут назад
Чаплыгинцы, расскажите откуда у вас столько больных?
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Черная молния

7 минут назад
Опять халатность врачей( чаплыгин). Топчемся на месте. Люди дома без денег сидят. А тут элементарные меры не соблюдаются. Чаплыгин, Долгоруково, Хмелинец. Господин губернатор наведите порядок, вам доверили очень маленькую область по территории а тут такие беспорядки.
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CAN

8 минут назад
.!.., две недели назад отмотать интелект не позволяет? Какие нах послабления?
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.!..

17 минут назад
Рекорд: 39 заражённых за сутки. "Артамоноские послабления" рулят)))
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Липчанин

20 минут назад
Ни чего удивительного пол Чаплыгина работают в Москве
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