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Липчанам предлагают выставить в окна фотографии своих героев

11 448
#Бессмертный полк #День Победы
Липчанам предлагают выставить в окна фотографии своих героев

Исполняющая обязанности начальника управления культуры и туризма считает, что акцию «Бессмертный полк» можно провести и таким образом.

Почтить память дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны - можно не только онлайн, но и в условиях самоизоляции. Об этом заявила и.о. начальника управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина.

- Считаю отличной возможностью для тех, кто ежегодно принимал участие в марше «Бессмертный полк», взять в качестве примера общение в условиях самоизоляции в других странах и разместить портреты героев на балконах своих квартир. Пусть это будет не только в Липецке, уверена, эту идею воплотят в каждом городе России, - поделилась Кристина Наролина.

В прошлом году «Бессмертный полк» в Липецке собрал 65 тысяч участников. Все они широкой колонной прошли по улицам города, напоминает региональное управление культуры и искусства. В летописи «Бессмертного полка» России - 490 884 имени. В этом году из-за коронавирусной инфекции в стране и регионах перенесли и марш, и парад Победы на более поздний срок.

Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер по распространению заболевания в 2020 году акция «Бессмертный полк» в Липецкой области пройдет в новом формате. 9 мая "Бессмертный полк" пройдет в Липецке в режиме онлайн. Штаб «Бессмертного Полка» в Липецкой области и местная телерадиокомпания готовят онлайн-шествие солдат-победителей в цифровом формате. Для участия в онлайн-шествии необходимо прислать фото, фамилию и имя вашего героя на почту polk.2020@ya.ru. Если не сохранилась фотография, то достаточно имени и фамилии. 9 мая вся Липецкая область увидит их в победном строю в прямом эфире.

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#Бессмертный полк #День Победы

Комментарии (11)

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как быть

1 минуту назад
Уваркина и Артамонов живут в частных домах с высоким забором. Им куда дидов выставлять ? На крышу только примотать к трубе , или в огород выставить
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будут

4 минуты назад
будут леать ! Сейчас дидов нарисуют на фезюляже
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Житель

9 минут назад
Самолеты будут летать над городом или все в Сирии сбиты?
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Виктор Цой

10 минут назад
АКЦИЯ, ДИДА и фото других бразильских футболистов...
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О!!!

11 минут назад
Можно на палочку фотку и в окошко высунуть или в палисаднике крестов наставить
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АКЦИЯ

13 минут назад
выстави дида на балкон !
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Обезъяна с гранатой

13 минут назад
Да уж...
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Родина

14 минут назад
Надоела пропаганда миллитаризма!
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Дочь фронтовика

15 минут назад
Не могу найти информацию, когда по какому каналу 9 мая по телевизору можно посмотреть онлайн шествие Бессмертного полка. И, пожалуйста, журналисты Город,когда пишете про память дедов и прадедов, не забывайте и про отцов. Дети участников войны - живы!
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60+

25 минут назад
Пусть крестиана наролина задницу свою выставит в окно ( дибилка ).
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