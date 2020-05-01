сегодня, 13:29
Липчанам предлагают выставить в окна фотографии своих героев
Исполняющая обязанности начальника управления культуры и туризма считает, что акцию «Бессмертный полк» можно провести и таким образом.
- Считаю отличной возможностью для тех, кто ежегодно принимал участие в марше «Бессмертный полк», взять в качестве примера общение в условиях самоизоляции в других странах и разместить портреты героев на балконах своих квартир. Пусть это будет не только в Липецке, уверена, эту идею воплотят в каждом городе России, - поделилась Кристина Наролина.
В прошлом году «Бессмертный полк» в Липецке собрал 65 тысяч участников. Все они широкой колонной прошли по улицам города, напоминает региональное управление культуры и искусства. В летописи «Бессмертного полка» России - 490 884 имени. В этом году из-за коронавирусной инфекции в стране и регионах перенесли и марш, и парад Победы на более поздний срок.
Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер по распространению заболевания в 2020 году акция «Бессмертный полк» в Липецкой области пройдет в новом формате. 9 мая "Бессмертный полк" пройдет в Липецке в режиме онлайн. Штаб «Бессмертного Полка» в Липецкой области и местная телерадиокомпания готовят онлайн-шествие солдат-победителей в цифровом формате. Для участия в онлайн-шествии необходимо прислать фото, фамилию и имя вашего героя на почту polk.2020@ya.ru. Если не сохранилась фотография, то достаточно имени и фамилии. 9 мая вся Липецкая область увидит их в победном строю в прямом эфире.
как быть
будут
Житель
Виктор Цой
О!!!
АКЦИЯ
Обезъяна с гранатой
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Дочь фронтовика
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