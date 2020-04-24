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Учиться в педагогическом вузе теперь престижно

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Учиться в педагогическом вузе теперь престижно

Еще не сданы ЕГЭ, а в педагогических вузах страны количество звонков и обращений от желающих поступить увеличилось многократно. И этому есть объяснение. Во-первых, в условиях пандемии и, как следствие сложной экономической ситуации, увеличился спрос на бюджетные профессии, а во-вторых, 8 апреля 2020 года по распоряжению Правительства РФ 33 педагогических вуза переданы в ведомство Министерства просвещения РФ. Новый учредитель уже четко определил перспективы педагогических вузов и вектор их развития. Появилась уверенность в том, что у педагогического образования начался новый этап развития.

«Это не аппаратные игры. Такое решение назрело давно, так как педвузы должны быть интегрированы в национальный проект «Образование», - прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов переподчинение педагогических вузов.

Педвузы станут ключевыми игроками нацпроекта «Образование», который предполагает обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования.

Новое профильное Министерство нацелено на обеспечение педвузов самым передовым оборудованием и технологиями для подготовки современного учителя. Во главу угла поставлена консолидация запросов школы и действий вузов для повышения уровня подготовки учителей, что, безусловно, повлечет рост престижа педагогического образования среди молодежи.

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Кроме увеличенного финансирования, предусмотрен целый комплекс мероприятий по развитию педагогического образования и все при непосредственном участии Минпроса России: расширение международных связей в сфере педагогики, государственное задание на педагогические исследования, прямые государственные субсидии на реализацию программ профессионального роста педагогов, оценка эффективности региональных министерств образования по степени интегрированности педвузов в систему образования субъекта и многое другое.

«Мы считаем, решение о передаче педагогических вузов в ведение Министерства просвещения своевременным и правильным. Надеемся на консолидацию и взаимодействие всех участников системы образования и верим в то, что объединение под эгидой одного ведомства послужит драйвером для всего педобразования», - отметила Нина Владимировна Федина, ректор ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского.

Сегодняшняя ситуация в мире показала, насколько незащищенной является работа целых сфер экономики. Наиболее востребованными на рынке труда, независимо от обстоятельств, остаются профессии из категории face-to-face. Чем больше в профессии обязательного участия человека, тем более она надежна. Безусловно, к таким профессиям относится профессия педагога. Вынужденный переход на дистанционное обучение и попытка заменить учителя цифровыми технологиями лишний раз показали несостоятельность образовательной системы без учителя. Поэтому появилась уверенность, что школьники перестанут поступать в педвузы только ради высшего образования, а будут выбирать профессию педагога осознанно.

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