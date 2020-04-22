Елецкий вуз предлагает студентам всей России сыграть в шахматы по Интернету

В дни самоизоляции главными видами спорта, пожалуй, стали шахматы и киберспорт – из-за возможности играть удалённо.

Свою лепту в возможность посоревноваться на расстоянии решил внести Елецкий госуниверситет имени И. Бунина и предложил провести I Всероссийский on-line турнир по шахматам среди студентов, причём принять участие в нем могут ученики абсолютно любых вузов – от Камчатки до Владивостока. Соорганизаторами выступают Липецкая областная федерация шахмат и Национальная студенческая шахматная лига (НСШЛ).

Как рассказали GOROD48 устроители соревнований, к участию допускаются студенты не старше 1992 г.р. и не более 7 человек от одного университета. Подать заявку можно до 26 апреля (18.00 мск) по электронному адресу sportclub_egu@mail.ru.

Все игры пройдут по Интернету в 4 этапа, в каждом их которых предусмотрены 11 туров по швейцарской системе по игре в блиц (разновидность шахмат с контролем времени по несколько минут на партию, прим.).

Сильнейшим обещают призы, а первые игры запланированы уже на понедельник, 27 апреля.