Происшествия

18 минут назад

В Усманском районе чуть не сгорел коровник

179
#коровник #пожар
В Усманском районе чуть не сгорел коровник

Пожарные вместе с добровольцами тушили подстилку из соломы.

Пожар в коровнике произошел в поселке Учхоз Усманского района.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, огонь раскинулся на площади в 75 квадратных метров - горела подстилка из соломы. Два отделения пожарных и восемь добровольцев ликвидировали возгорание и не допустили серьезных разрушений.

Во время пожара ни скот, ни люди не пострадали.
179
#коровник #пожар

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