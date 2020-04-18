В Усманском районе чуть не сгорел коровник

Пожарные вместе с добровольцами тушили подстилку из соломы.

Пожар в коровнике произошел в поселке Учхоз Усманского района.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, огонь раскинулся на площади в 75 квадратных метров - горела подстилка из соломы. Два отделения пожарных и восемь добровольцев ликвидировали возгорание и не допустили серьезных разрушений.



Во время пожара ни скот, ни люди не пострадали.