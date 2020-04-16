Две улицы Липецка останутся без воды, частный сектор – без света

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15 апреля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители двух улиц Липецка – Гастелло и Солидарности. Холодную воду отключат, чтобы провести аварийные ремонтные работы – устранить утечку на водоводе по улице Гастелло, 38/2. Воду подвезут по заявкам жителей



С 09:30 до 14:00 отключат электричество в частном секторе: на улицах Маргелова, Туманной, Взлетной, Ангарской, Романовской, Детской, а также переулках Лирическом, Серебристом, Туманном.

