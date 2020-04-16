Общество

14.04.2020 19:26

Две улицы Липецка останутся без воды, частный сектор – без света

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#отключения
4
Две улицы Липецка останутся без воды, частный сектор – без света

15 апреля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители двух улиц Липецка – Гастелло и Солидарности. Холодную воду отключат, чтобы провести аварийные ремонтные работы – устранить утечку на водоводе по улице Гастелло, 38/2. Воду подвезут по заявкам жителей

С 09:30 до 14:00 отключат электричество в частном секторе: на улицах Маргелова, Туманной, Взлетной, Ангарской, Романовской, Детской, а также переулках Лирическом, Серебристом, Туманном. 
5 8569
#отключения
4

Комментарии (5)

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Михаил

вчера, 00:56
А ещё памятников нужно открыть хотя бы 2-3 и фонтан. А про развязки забыть навсегда.
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Юрий

14.04.2020 22:28
Названия *
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Юрий

14.04.2020 22:27
28 лет живу в Липе , даже и не знал названия * )))))
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Жизнь

14.04.2020 21:20
А парки в этом году строить будут? Нужно обязательно построить 10 парков и закрыть 10 больниц.
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ч

14.04.2020 19:45
это что узаконенная диверсия в период чумы .............
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