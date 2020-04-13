Из инфекционной больницы выписаны два человека, перенёсшие коронавирусную инфекцию

Сегодня из ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» выписаны два пациента, перенесшие коронавирусную инфекцию. Таким образом с начала эпидемии из больницы выписаны 12 человек, перенесших COVID-19.Об этом сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.



По состоянию на три часа дня 13 апреля в в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся

57 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 90 человек с подозрением на выделение вируса (12 апреля таких пациентов в больнице было 83).



В обсерваторе Данкова находится семь человек. Они здоровы.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 512 человек, симптомы ОРВИ у них не выявлены.



С момента начала эпидемии на территории области зарегистрировано 69 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день на коронавирус обследованы 6560 человек.

