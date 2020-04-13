Коронавирус

сегодня, 15:11

Из инфекционной больницы выписаны два человека, перенёсшие коронавирусную инфекцию

8 2683
#коронавирус
Из инфекционной больницы выписаны два человека, перенёсшие коронавирусную инфекцию
Сегодня из ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» выписаны два пациента, перенесшие коронавирусную инфекцию. Таким образом с начала эпидемии из больницы выписаны 12 человек, перенесших COVID-19.Об этом сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

По состоянию на три часа дня 13 апреля в в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 
57 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 90 человек с подозрением на выделение вируса (12 апреля таких пациентов в больнице было 83). 

В обсерваторе Данкова находится семь человек. Они здоровы.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 512 человек, симптомы ОРВИ у них не выявлены. 

С момента начала эпидемии на территории области зарегистрировано 69 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день на коронавирус обследованы 6560 человек.
8 2683
#коронавирус

Комментарии (9)

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Перри Мейсон

35 секунд назад
Бим, тебе их плазму, со всей их вирусней влить?
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??

20 минут назад
Бим, кремлёвский прихвостень.
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!

сегодня, 17:04
Уже говорят, после выписки, они еще три недели заразные.
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Гостюшка

сегодня, 16:38
Они уже заявили, что готовы быть донорами плазмы крови, чтобы помочь вылечиться остальным?
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хахаха

сегодня, 16:20
при выписке выдать корону,как в макдаке
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Бим

сегодня, 15:45
.плазму у них возьмите. Да побольше. Пусть платят за заражение других
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Бим

сегодня, 15:43
Что характерно, иди нафуй идиот . Инсульты были всегда и они незаразные. А корона только началась. Дальше будет больше.
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Хакер

сегодня, 15:33
Уррррррааааааааааааа
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Что характерно

сегодня, 15:33
В России ежедневно от инсультов и инфарктов умирает 500 с лишним человек. От короны такого не замечено Вывод: у нас пандемия на все болезни. Так что вирус не так и страшен, как его малюют.
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