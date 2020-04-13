Спорт

вчера, 15:18

Болельщики могут помочь «Металлургу» в виртуальном «матче года»

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Болельщики могут помочь «Металлургу» в виртуальном «матче года»

Для этого требуется лишь проголосовать в социальной сети.

Каждый болельщик, посетитель GOROD48 и просто человек может помочь «Металлургу» одержать виртуальную победу в матче с главным конкурентом брянским «Динамо».

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая. Но Профессиональная Футбольная Лига (ПФЛ) решила не скучать, а организовала свой виртуальный чемпионат, в котором учтены результаты матчей летне-осеннего этапа, и игра весны-2020 проводятся путём голосования болельщиков.

В течение суток ПФЛ проводит голосование по каждой из игр, которые должны были состояться на самом деле. Правила подсчета очков таковы: за каждые 200 голосов болельщиков «забивает» один гол в ворота соперников (400 голосов – два гола, 600 – три и т.д.).

Сегодня ПФЛ вынесла на суд главный матч сезона между «Металлургом» и брянским «Динамо», который должен был пройти в Липецке. Напомним, что эти команды претендуют на победу в турнире и выход в ФНЛ: после первой части сезона наши парни отстают от динамовцев всего на 2 очка и случае победы в очной встрече могли бы выйти вперед.

Пока в виртуальном противостоянии впереди «Динамо», за которое поклонники голосуют чуть активнее. Но, надеемся, своё веское слово скажет многочисленная аудитория GOROD48. Проголосовать можно по этой ссылке https://vk.com/fcmetallurg_lp?w=wall-115708061_13989. Нужно лишь поставить галочку за то, что сегодня вы болеете за липецкий «Металлург».

Любопытно, что на этих выходных по календарю команда Сергея Машнина должна балы не принимать динамовцев, а играть в Калуге. Но в ПФЛ что-то напутали и поставили сегодня матч с Брянском, который вообще назначен на 19 апреля. Но это по сути ничего и не значит: в любой день приятно победить главного соперника, пусть и в Интернет-битве.

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Комментарии (12)

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Политик

вчера, 22:30
Карантин и самоизоляция как провести с пользой, многие задаются таким вопросом, для мозгов есть куча разных курсов, а от для тела.... Вы не поверите, но есть прибор что поможет накачать мышцы и убрать жир не выходя из дома. Я сам был в шоке, но попробовав один раз понял что это революция в мире спорта: теперь не нужно сидеть на диетах, жрать химию и ходить в спортзал!!! Реально крутая штука, вот сами почитайте ----- http://prees.2sms.ru
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Перри Мейсон

вчера, 20:26
в СССР такого не было, теперь и околофутбол станет виртуальным. Но зато либеральным и демократичным.. Как в "цивилизованных странах"))))
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матрица

вчера, 20:04
скоро в иенете футболтсты будут резаться в футбольный контрстрак
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в СССР такого не было

вчера, 20:02
* не понял про галочки в инете.в СССР мы пртвыкли пить пиво на трибунах и орать -)))) гОоооол ! ((((
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Алкан с ЛТЗ

вчера, 19:46
Дармоеды
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Роман

вчера, 19:38
3-2 в пользу металлурга
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fanat

вчера, 16:27
Ребята поддержим наших
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Перри Мейсон

вчера, 15:48
Дожили.. При СССР такого не было..Against modern football!!!
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Ирина

вчера, 15:39
Ирина
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rukalip

вчера, 15:32
Єбнулись, Там НЕ нужно регистрироваться. Достаточно просто пользоваться "ВКонтактом"
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