Болельщики могут помочь «Металлургу» в виртуальном «матче года»

Для этого требуется лишь проголосовать в социальной сети.

Каждый болельщик, посетитель GOROD48 и просто человек может помочь «Металлургу» одержать виртуальную победу в матче с главным конкурентом брянским «Динамо».

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая. Но Профессиональная Футбольная Лига (ПФЛ) решила не скучать, а организовала свой виртуальный чемпионат, в котором учтены результаты матчей летне-осеннего этапа, и игра весны-2020 проводятся путём голосования болельщиков.

В течение суток ПФЛ проводит голосование по каждой из игр, которые должны были состояться на самом деле. Правила подсчета очков таковы: за каждые 200 голосов болельщиков «забивает» один гол в ворота соперников (400 голосов – два гола, 600 – три и т.д.).

Сегодня ПФЛ вынесла на суд главный матч сезона между «Металлургом» и брянским «Динамо», который должен был пройти в Липецке. Напомним, что эти команды претендуют на победу в турнире и выход в ФНЛ: после первой части сезона наши парни отстают от динамовцев всего на 2 очка и случае победы в очной встрече могли бы выйти вперед.

Пока в виртуальном противостоянии впереди «Динамо», за которое поклонники голосуют чуть активнее. Но, надеемся, своё веское слово скажет многочисленная аудитория GOROD48. Проголосовать можно по этой ссылке https://vk.com/fcmetallurg_lp?w=wall-115708061_13989. Нужно лишь поставить галочку за то, что сегодня вы болеете за липецкий «Металлург».

Любопытно, что на этих выходных по календарю команда Сергея Машнина должна балы не принимать динамовцев, а играть в Калуге. Но в ПФЛ что-то напутали и поставили сегодня матч с Брянском, который вообще назначен на 19 апреля. Но это по сути ничего и не значит: в любой день приятно победить главного соперника, пусть и в Интернет-битве.





