Коронавирус

сегодня, 12:10

За сутки в России выявлены 500 новых больных коронавирусом, липчан в этой статистике нет

7 1953
#коронавирус
За сутки в России выявлены 500 новых больных коронавирусом, липчан в этой статистике нет
За минувшие сутки в России выявлены 500 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из этих случаев зафиксированы в Москвы (387), в Петербурге - 48 новых больных. В Липецкой области новых больных нет. По данным областного оперштаба по ситуации с коронавирусной инфекцией, на утро 31 марта в регионе по прежнему семь больных коронавирусной инфекцией.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. Погибли 17 человек, выздоровел — 121. 
7 1953
#коронавирус

Комментарии (7)

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Конь

8 минут назад
А где в этой статистике куча зараженных медсестрой, о чем там распинался Артамонов?
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Гость

21 минуту назад
Одного мента на 8 - ом изолировали и все молчат
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Гость

22 минуты назад
Одного мента на 8 - ом изолировали и все молчат
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Гость

22 минуты назад
Одного мента на 8 - ом изолировали и все молчат
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Если эта история

45 минут назад
С медсестрой и полицейскими правда, то скоро мы (Липецкая обл.) сделаем эту статистику...
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Липчанин

52 минуты назад
Собственников квартир в Москве и области на три месяца освободили от взносов в Фонд капремонта. Мы чем хуже?
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Юрок Алтушок.

53 минуты назад
А почему ее посчитали 9 человек из поликлиники УВД.
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