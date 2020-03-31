За сутки в России выявлены 500 новых больных коронавирусом, липчан в этой статистике нет

За минувшие сутки в России выявлены 500 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из этих случаев зафиксированы в Москвы (387), в Петербурге - 48 новых больных. В Липецкой области новых больных нет. По данным областного оперштаба по ситуации с коронавирусной инфекцией, на утро 31 марта в регионе по прежнему семь больных коронавирусной инфекцией.



С начала эпидемии в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. Погибли 17 человек, выздоровел — 121.

