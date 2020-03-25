Липчанин на большегрузе смял легковушку

Авария произошла в Пензе

Фото: vk.com/sova_penza

Сегодня в Пензе на трассе М-5 грузовик «Ивеко» догнал и буквально вмял в едущий впереди большегруз «Мерседес» легковой автомобиль «Мицубиши».По словам очевидцев, грузовик «Ивеко» с липецкими номерами. За рулем «Мицубиши» находилась 39-летняя жительница Пензы. Женщина получила травмы, но выжила. Ее спасли сработавшие подушки безопасности.