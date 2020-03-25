Происшествия

42 минуты назад

Липчанин на большегрузе смял легковушку

5 747
#ДТП
Липчанин на большегрузе смял легковушку

Авария произошла в Пензе

Сегодня в Пензе на трассе М-5 грузовик «Ивеко» догнал и буквально вмял в едущий впереди большегруз «Мерседес» легковой автомобиль «Мицубиши».

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По словам очевидцев, грузовик «Ивеко» с липецкими номерами. За рулем «Мицубиши» находилась 39-летняя жительница Пензы. Женщина получила травмы, но выжила. Ее спасли сработавшие подушки безопасности.

Фото: vk.com/sova_penza

5 747
#ДТП

Комментарии (5)

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нарколог

1 минуту назад
Ха,, Может это пазл????
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Денис

25 минут назад
На фурах одни дебилы безмозглые ездят.
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Ха,

26 минут назад
Вот это прикол,картинка-тетрис на торговом центре очень к месту.Это надо же,какое совпадение)))
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дед

32 минуты назад
житель, на опель похож!
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житель

33 минуты назад
Хороший хетчбек получился из лансера....
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