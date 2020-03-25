Происшествия
42 минуты назад
Липчанин на большегрузе смял легковушку
Авария произошла в Пензе
Сегодня в Пензе на трассе М-5 грузовик «Ивеко» догнал и буквально вмял в едущий впереди большегруз «Мерседес» легковой автомобиль «Мицубиши».
По словам очевидцев, грузовик «Ивеко» с липецкими номерами. За рулем «Мицубиши» находилась 39-летняя жительница Пензы. Женщина получила травмы, но выжила. Ее спасли сработавшие подушки безопасности.
Фото: vk.com/sova_penza
По словам очевидцев, грузовик «Ивеко» с липецкими номерами. За рулем «Мицубиши» находилась 39-летняя жительница Пензы. Женщина получила травмы, но выжила. Ее спасли сработавшие подушки безопасности.
Фото: vk.com/sova_penza
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