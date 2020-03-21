Гонки полиции за нарушителем по ночному Липецку попали на уличные камеры

Гонщику удалось уйти от преследования

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Сегодня ночью два экипажа ДПС преследовали белый автомобиль. Гонки попали на уличные камеры наблюдения.



Как стало известно GOROD48, сотрудники ДПС преследовали нарушителя правил дорожного движения. Увы, дорожным полицейским не повезло, нарушитель ушел от погони. Скрылся гонщик по направлению к трассе Липецк-Хлевное.



