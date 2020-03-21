Происшествия

19 минут назад

Гонки полиции за нарушителем по ночному Липецку попали на уличные камеры

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#погоня #нарушитель #ДПС
Гонки полиции за нарушителем по ночному Липецку попали на уличные камеры

Гонщику удалось уйти от преследования

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Сегодня ночью два экипажа ДПС преследовали белый автомобиль. Гонки попали на уличные камеры наблюдения.

Как стало известно GOROD48, сотрудники ДПС преследовали нарушителя правил дорожного движения. Увы, дорожным полицейским не повезло, нарушитель ушел от погони. Скрылся гонщик по направлению к трассе Липецк-Хлевное.

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#погоня #нарушитель #ДПС

Комментарии (2)

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Это был

2 минуты назад
Инструктор по вождению
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молодой тупняк

4 минуты назад
Обязательно найти нарушителя и предложить ему работу в ГИБДД!
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