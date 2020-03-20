Происшествия
21 минуту назад
Задержанный при получении взятки полицейский заключен под стражу, вину он не признал
В Липецке суд поддержал ходатайство следствия об избрании меры пресечения старшему оперуполномоченному полиции, подозреваемому в получении взятки в 100 тысяч рублей как часть оговоренной взятки в размере 200 тысяч рублей, за совершение действий в пользу взяткодателя при производстве проверочных мероприятий по сообщению о преступлению.
- Подозреваемый вину не признал, воспользовавшись предоставленным ему Конституцией РФ правом не свидетельствовать против себя, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Однако учитывая позицию прокуратуры, полагавшей, что подозреваемый, находясь на свободе, может противодействовать расследованию уголовного дела, оказывая давление на потерпевшего и членов в его семьи, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия.
Напомним, что майора полиции задержали 18 марта на улице Доватора.
Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере).
- Подозреваемый вину не признал, воспользовавшись предоставленным ему Конституцией РФ правом не свидетельствовать против себя, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Однако учитывая позицию прокуратуры, полагавшей, что подозреваемый, находясь на свободе, может противодействовать расследованию уголовного дела, оказывая давление на потерпевшего и членов в его семьи, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия.
Напомним, что майора полиции задержали 18 марта на улице Доватора.
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Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере).
Вину не признал?
Карма
ЛТЗ