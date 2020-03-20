Происшествия

21 минуту назад

Задержанный при получении взятки полицейский заключен под стражу, вину он не признал

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#взятка
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Задержанный при получении взятки полицейский заключен под стражу, вину он не признал
В Липецке суд поддержал ходатайство следствия об избрании меры пресечения старшему оперуполномоченному полиции, подозреваемому в получении взятки в 100 тысяч рублей как часть оговоренной взятки в размере 200 тысяч рублей, за совершение действий в пользу взяткодателя при производстве проверочных мероприятий по сообщению о преступлению.

- Подозреваемый вину не признал, воспользовавшись предоставленным ему Конституцией РФ правом не свидетельствовать против себя, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Однако учитывая позицию прокуратуры, полагавшей, что подозреваемый, находясь на свободе, может противодействовать расследованию уголовного дела, оказывая давление на потерпевшего и членов в его семьи, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия.

Напомним, что майора полиции задержали 18 марта на улице Доватора. 

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Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере).


 
3 324
#взятка
1

Комментарии (3)

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Вину не признал?

59 секунд назад
А на бутылку его сажать не пробовали?
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Карма

4 минуты назад
ЛТЗ, что другим желать то сам получишь , помни
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ЛТЗ

6 минут назад
В нижегородскую обл в г бор 8 ИК 11 его на воспитание там таких много
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