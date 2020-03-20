Виновные в гибели 11 человек, в том числе супругов из Липецка, приговорены к полугоду заключения

Около двух лет назад в гостинице Адлера во время пожара погибла супружеская пара из Липецка.

В Краснодарском крае вынесен приговор по делу владельца незаконной постройки в Адлерском районе Анатолия Гормакова, а также арендовавшего строение Артуша Барсегяна. Оба признаны виновными в причинении смерти по неосторожности 11 людям в результате пожара (ч.3 ст.109 УК РФ).



Следствием и судом установлено, что Анатолий Гормаков незаконно возвел здание на одном из земельных участков Адлерского района, при этом не предпринял мер по обеспечению постройки противопожарной защитой, системами обнаружения и тушения возгорания, а также путями эвакуации. Он также не ввел строение в эксплуатацию и несанкционированно подключил его к электроснабжению. Гормакову было известно о том, что с учетом допущенных нарушений строение представляло опасность для жизни лиц, находящихся в помещении и в непосредственной близости от него. Между тем, достоверно зная об имеющихся нарушениях и угрозе жизни, которое данное строение представляет, его арендовал Артуш Барсегян и незаконно организовал в нем кафе-шашлычную. Более того, в июле 2018 года Барсегян допустил проживание в кафе четырех своих родственников в возрасте от 8 до 60 лет.



Рано утром 30 июля 2018 года в кафе-шашлычной загорелась электропроводника, и из-за допущенных нарушений при его строительстве пламя распространилось на расположенное рядом трехэтажное строение, также возведенное незаконно. В помещении кафе погибли четыре человека, в соседнем строении погибли семь человек – это приезжие из Алании, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей в возрасте от 21 до 52 лет.



Приговором суда Артушу Барсегяну и Анатолию Гормакову назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденным надлежит в колонии поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.



Кроме того, в суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении хозяина соседней незаконной трехэтажной постройки, которую он за плату сдавал для проживания гражданам, и в которой при пожаре погибли семь человек.



Мужчина обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.



Среди погибших были и супруги Владимир и Мария Животоровы из Липецка. Тело Владимира настолько обуглилось, что для идентификации личности была проведена генетическая экспертиза (кровь взяли у близких родственников погибшего). А его жена, получившая глубокие ожоги 70% тела, скончалась в больнице.



