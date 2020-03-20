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Виновные в гибели 11 человек, в том числе супругов из Липецка, приговорены к полугоду заключения

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#пожар #Адлер
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Виновные в гибели 11 человек, в том числе супругов из Липецка, приговорены к полугоду заключения

Около двух лет назад  в гостинице Адлера во время пожара погибла супружеская пара из Липецка.

В Краснодарском крае вынесен приговор по делу владельца незаконной постройки в Адлерском районе Анатолия Гормакова, а также арендовавшего строение Артуша Барсегяна. Оба признаны виновными в причинении смерти по неосторожности 11 людям в результате пожара (ч.3 ст.109 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Анатолий Гормаков незаконно возвел здание на одном из земельных участков Адлерского района, при этом не предпринял мер по обеспечению постройки противопожарной защитой, системами обнаружения и тушения возгорания, а также путями эвакуации. Он также не ввел строение в эксплуатацию и несанкционированно подключил его к электроснабжению. Гормакову было известно о том, что с учетом допущенных нарушений строение представляло опасность для жизни лиц, находящихся в помещении и в непосредственной близости от него. Между тем, достоверно зная об имеющихся нарушениях и угрозе жизни, которое данное строение представляет, его арендовал Артуш Барсегян и незаконно организовал в нем кафе-шашлычную. Более того, в июле 2018 года Барсегян допустил проживание в кафе четырех своих родственников в возрасте от 8 до 60 лет.

Рано утром 30 июля 2018 года в кафе-шашлычной загорелась электропроводника, и из-за допущенных нарушений при его строительстве пламя распространилось на расположенное рядом трехэтажное строение, также возведенное незаконно. В помещении кафе погибли четыре человека, в соседнем строении погибли семь человек – это приезжие из Алании, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей в возрасте от 21 до 52 лет.

Приговором суда Артушу Барсегяну и Анатолию Гормакову назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденным надлежит в колонии поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.

Кроме того, в суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении хозяина соседней незаконной трехэтажной постройки, которую он за плату сдавал для проживания гражданам, и в которой при пожаре погибли семь человек.

Мужчина обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Среди погибших были и супруги Владимир и Мария Животоровы из Липецка. Тело Владимира настолько обуглилось, что для идентификации личности была проведена генетическая экспертиза (кровь взяли у близких родственников погибшего). А его жена, получившая глубокие ожоги 70% тела, скончалась в больнице. 

11 2877
#пожар #Адлер
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Комментарии (11)

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Викторм

1 минуту назад
Вот чем должны заниматься липецкие депутаты. Обжаловать, выступать общественным обвинителем, писать запросы по таким делам, а не страдать х*рней...
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Викторм

3 минуты назад
Полгода? Что так строго? За 11 человек? Почему не ограничились штрафом?
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Дед

5 минут назад
Да здравствует суд самый гуманный суд во всем мире ура товарищи
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Да будут

9 минут назад
прокляты все ,кто причастен к этому преступлению ,вместе с властью !
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Сенсей

11 минут назад
Все на наш юг! Мост нужно окупать!
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сеня ОН

20 минут назад
Сталин был прав, Он не солнцеликий а обнуленный
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Ваш

21 минуту назад
Перри Мейсон, слышал что нибудь про пожар в гостинице Россия, * социалистической собственности?
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Перри Мейсон

26 минут назад
Вот такие "Эффективные частные собственники"...
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в СССР такого не было

38 минут назад
на стадии расследования пожара а советской гостинице Россия начальник смены радиоузла предпочел покончить жизнь самоубийством еще до окончания расследования.
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Сталин был прав

43 минуты назад
при режиме Солнцеликого это нормально.
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