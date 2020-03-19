сегодня, 13:34
Не коронавирусом единым. В 2020 году 55 человек в Липецкой области заразились ВИЧ
Преобладает половой путь передачи инфекции, болеют в основном мужчины.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, на территории региона в январе и феврале 2020 года было выявлено 55 новых больных ВИЧ.
Почти все случаи были зафиксированы среди местного населения – 46 человек. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом 2019 года больных стало на 8 человек меньше.
По-прежнему преобладает половой путь передачи инфекции – 63,6 %. Наркотическим путём заразились 36,4 % заболевших.
ВИЧ фиксируется в основном в возрастной группе – 18-49 лет, приём две трети заболевших – мужчины. Удельный вес женщин составил 34,5%.
Фото mordovmedia.ru
гость
Гость
Психиатр
Пятерочка
Греча
444
Житель
Перри Мейсон
Смешно
Макар