Не коронавирусом единым. В 2020 году 55 человек в Липецкой области заразились ВИЧ

Преобладает половой путь передачи инфекции, болеют в основном мужчины.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, на территории региона в январе и феврале 2020 года было выявлено 55 новых больных ВИЧ.

Почти все случаи были зафиксированы среди местного населения – 46 человек. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом 2019 года больных стало на 8 человек меньше.

По-прежнему преобладает половой путь передачи инфекции – 63,6 %. Наркотическим путём заразились 36,4 % заболевших.

ВИЧ фиксируется в основном в возрастной группе – 18-49 лет, приём две трети заболевших – мужчины. Удельный вес женщин составил 34,5%.

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