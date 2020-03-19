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Не коронавирусом единым. В 2020 году 55 человек в Липецкой области заразились ВИЧ

12 1023
#ВИЧ
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Не коронавирусом единым. В 2020 году 55 человек в Липецкой области заразились ВИЧ

Преобладает половой путь передачи инфекции, болеют в основном мужчины.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, на территории региона в январе и феврале 2020 года было выявлено 55 новых больных ВИЧ.

Почти все случаи были зафиксированы среди местного населения – 46 человек. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом 2019 года больных стало на 8 человек меньше.

По-прежнему преобладает половой путь передачи инфекции – 63,6 %. Наркотическим путём заразились 36,4 % заболевших.

ВИЧ фиксируется в основном в возрастной группе – 18-49 лет, приём две трети заболевших – мужчины. Удельный вес женщин составил 34,5%.

Фото mordovmedia.ru

12 1023
#ВИЧ
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Комментарии (12)

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гость

8 минут назад
читаю комментарии и создаётся впечатление что животные научились общаться на своём умственноотсталом языке.Психи ,упыри, дегроданты,пеньки тупорылые кругом,нормальных вообще единицы
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Гость

23 минуты назад
Бабы видимо не знают ,что они болеют,они видимо не проверяются и всех мужиков Баранов награждают ))
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Психиатр

36 минут назад
Больных на голову ещё больше, чуть не каждый первый псих! А вы со своими коронавирусами и вичами!
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Пятерочка

49 минут назад
Житель, сенсей, да.
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Греча

50 минут назад
Без меня прожить нельзя
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444

56 минут назад
Почему не вводят комендантский час,Запретить выход на улицу после 21-00
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Житель

сегодня, 13:56
Это что мужики с мужиками чтоли чпокаются?
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Перри Мейсон

сегодня, 13:47
Все как в цивилизованных странах)))
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Смешно

сегодня, 13:46
Да закройте вы уже весь город на карантин! И заставти всех людей сидеть в своих квартирах, коронавирус же всё-таки гуляет! Опасно ведь для жизни!!!
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Макар

сегодня, 13:42
Надо немедленно вызвать спицназ, закрыть город на карантин, поднять в воздух авиацию.
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