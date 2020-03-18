На улице Вторая Индустриальная устновлены новые дорожные знаки

Движение по улице Вторая Индустриальная будет регулироваться новыми знаками.



Как сообщает администрация Липецка, грузовым автомобилям, заезжающим со стороны площади Кольцевая, теперь разрешено доехать только до заправочной станции. Вместе с тем, движение по самой улице транспорту, максимальная масса которого превышает 3,5 тонны, запрещено. Кроме того, здесь установлен знак «Ограничение максимальной скорости» 10 км/ч, что объясняется близостью жилой зоны. Контролировать соблюдение водителями новых правил движения по данному участку будут с помощью системы видеофиксации, о чем также сообщает специальная табличка.



Решение об установке дополнительных знаков принято по результатам состоявшейся накануне встречи жителей улицы с руководством департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Как известно, после того, как улица стала дублёром закрытого на реконструкцию проспекта Победы, трафик на данном участке серьёзно увеличился, что вызвало недовольство жителей. Установка знаков – одна из мер, в будущем проезжую часть планируют отремонтировать.

