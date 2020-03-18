22-летний водитель разбил пять автомобилей и скрылся с места аварии

Водителя задержали по горячим следам и лишили прав.

В час ночи шестнадцатого марта в Липецке на проспекте Победы в одном из дворов водитель автомобиля «ВАЗ-2113»не справился с управлением и допустил наезд на пять припаркованных машин – «ВАЗ-2115«, «Шевроле», «Лада-Гранта» и два «Ларгуса» и скрылся с места происшествия. В столкновениях никто не пострадал.



- Благодаря оперативным действиям автоинспекторов уже на следующий день личность нарушителя установили. Им оказался 22-летний водитель «ВАЗ-2113». В гараже обнаружили автомобиль, который парень пытался разобрать, чтобы скрыть улики, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.



Молодого человека задержали и доставили в мировой суд, где ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортом на полтора года.





