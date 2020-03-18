Происшествия

39 минут назад

22-летний водитель разбил пять автомобилей и скрылся с места аварии

3 674
#авария #ДТП
22-летний водитель разбил пять автомобилей и скрылся с места аварии

Водителя задержали по горячим следам и лишили прав.

В час ночи шестнадцатого марта в Липецке на проспекте Победы в одном из дворов водитель автомобиля «ВАЗ-2113»не справился с управлением и допустил наезд на пять припаркованных машин – «ВАЗ-2115«, «Шевроле», «Лада-Гранта» и два «Ларгуса» и скрылся с места происшествия. В столкновениях никто не пострадал.  

- Благодаря оперативным действиям автоинспекторов уже на следующий день личность нарушителя установили. Им оказался 22-летний водитель «ВАЗ-2113». В гараже обнаружили автомобиль, который парень пытался разобрать, чтобы скрыть улики, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Молодого человека задержали и доставили в мировой суд, где ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортом на полтора года.


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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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скоро посевная

1 минуту назад
Я - мордовский рот под хохлочлен и главный путлеровский примат и неграММотный едерастовский тролль диман плямин (с 2010 года стал краси чков) телефон 89103543434, паспорт 4210 647886 выдан 15.12.2010 со сселок, высоцкого, 6, который был высран проституткой 19.09.1981 в чуркистанском чарджоу когда мои сверстники учились в 7 классе, УЖЕ В МУРМАНСКОЙ ИК-18 ПОД ШКОНАРЕМ КУКАРЕКАЛ, ИМЕЛ ПОГОНЯЛО ЛЕСЯ ДВУХОЧКОВАЯ И ТРИППЕР В ЖОПЕ ПО КАМЕРАМ РАСПРОСТРАНЯЛ! ОРГАНИЗУЮ БУЗЕЖ СРЕДИ БЫДЛА НА ССЕЛКАХ РАДИ МОЕЙ ПРОТКНУТОЙ НА ЗОНЕ СРАКИ В ГОРСОВЕТЕ! Я РАБОТАТЬ НЕ ХОЧУ, А ЛЮБЛЮ ХАЛЯВУ, ПОНТЫ, ЗАБУГОРНЫЕ НИШТЯКИ И П..ДАРСКИЕ ИНОТАЗЫ!
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пироманы

2 минуты назад
скоро посевная, скоро ты дырявая жопа останешься без твоей инопомоечной дрочиловки
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скоро посевная

14 минут назад
Пятеро садоводов остались без ржавых ведер!
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