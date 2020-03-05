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Полицейские изучат видеозапись наезда «Инфинити» на пешехода

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#авария #ДТП

Видеозапись наезда автомобиля «Инфинити» на 52-летнего мужчину проверят сотрудники полиции, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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На записи камеры наблюдения,  видно, как после удара мужчина отлетел на несколько метров. После этого водитель «Инфинити» подъехал от места столкновения ближе к пострадавшему.

Напомним, 4 марта около семи часов вечера на улице Полиграфической 46-летний водитель «Инфинити» сбил 52-летнего мужчину.  Пешеход получил травму, его госпитализировали. 

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#авария #ДТП

Комментарии (11)

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молодой тупняк

2 минуты назад
Да это же смерть по неосторожности! 6 месяцев условно!
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молодой тупняк

7 минут назад
Липчанин, а ещё бьют по левой щеке, подставь правую. Дают за щеку, подставь очко. Вот когда будет око за око, ну или выбили зуб - вырви челюсть, тогда будет порядок в стране.
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весёлый

16 минут назад
Вот так у нас первая медицинская помощь оказывается ,двое стоят ,а третий пошёл покурить посмотреть
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весёлый

19 минут назад
давно бы уже изучили по горячим следам
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Липчанин

20 минут назад
« Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете" ( Лука 6,37)
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Да,там все

24 минуты назад
А 2 петуха как стояли так и стоят, петушары проткнутые,походу
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Аглы

26 минут назад
пешехода сбили в аккурат на переходе, всеми силами пытаются место дтп отодвинуть
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А 2 петуха как стояли так и стоят

32 минуты назад
черти они и в африке черти, а третий мимо идет себе припеваючи. А потом на кавказцев * ...дят, а сами как стадо баранов одного режут другие смотрят. Где ска мужики хз пропили и прокурили все.
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Не могу понять почему

34 минуты назад
Стоят два мудака и спокойно смотрят на происходящее, а третий медленно спускается по лестнице. а попытаться оказать помощь слабо?
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Пострадавший

34 минуты назад
Олень, * ! Не умеешь ездить, ходи пешком!!!
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