сегодня, 17:38
Полицейские изучат видеозапись наезда «Инфинити» на пешехода
Видеозапись наезда автомобиля «Инфинити» на 52-летнего мужчину проверят сотрудники полиции, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, 4 марта около семи часов вечера на улице Полиграфической 46-летний водитель «Инфинити» сбил 52-летнего мужчину. Пешеход получил травму, его госпитализировали.
молодой тупняк
молодой тупняк
весёлый
весёлый
Липчанин
Да,там все
Аглы
А 2 петуха как стояли так и стоят
Не могу понять почему
Пострадавший