Бизнес

46 минут назад

«Вкусный марафон» 6 марта на Европе Плюс Липецк

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«Вкусный марафон» 6 марта на Европе Плюс Липецк
6 марта на Европе Плюс Липецк пройдёт «Вкусный марафон», посвященный предстоящему Международному женскому дню!

Весь день в прямом эфире радиостанции у слушателей будет возможность выиграть вкусные подарки от федеральной сети доставки японской и европейской кухни «Farfor» в Липецке!

6 марта в 10.35, 11.35, 14.35, 16.35, 18.35 лови команду ведущего, звони по номеру 23-0000, ответь на несложный вопрос и забирай свою порцию вкусного удовольствия от сети «Farfor»!

Farfor - это федеральная сеть доставки еды более чем в 80-ти городах России. Вот уже более 5-ти лет три  филиала команды Farfor обеспечивают доставку гастрономических удовольствий прямиком на дом и в офис в Липецке^

-только качественные продукты
-кафе и целый банкетный зал в центре города
-демократичные цены
-индивидуальная система бонусов
-моментальная доставка по всему городу

Это все «Farfor» в Липецке!
Познакомиться с нами можно на сайте lipetsk.farfor.ru и по единому многоканальному номеру тел 37-04-37 без перерыва и выходных

ИП Романовский Раймонд Леонидович
ОГРН 318482700022826

коммерческий материал

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