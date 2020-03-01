Спорт

43 минуты назад

Прощай плей-офф. МХК «Липецк» лишился теоретических шансов на продолжение борьбы

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#Хоккей #МХК "Липецк"
Прощай плей-офф. МХК «Липецк» лишился теоретических шансов на продолжение борьбы

Визит в Брянск подвёл закономерный итог кошмарному сезону.

После визита в Брянск липецкая команда лишилась даже теоретических шансов на попадание в плей-офф Национальной молодёжной хоккейной лиги.

Вслед за вчерашним проигрышем по буллитамсегодня липчане уступили хозяевам в основное время – 1:3.

Счет открыл форвард «Брянска» Никита Рожков – оказавшись перед воротами он в одно касание запустил «нежданчика» - шайба подпрыгнула перед вратарём Русланом Ялбуевым и оказалась в сетке.

«Липецк» вообще играл как-то растерянно. На 11-й минуте наши парни оказались в большинстве, но за две минуты… так ни разу и не бросили по чужим воротам. К конце первого периода «Брянск» усилил давление – спасал Ялбуев. Статистика бросков в створ ворот в первом игровом отрезке говорит сама за себя: 16-5 в пользу брянских хоккеистов.

Количество перешлов качество на 35-й минуте: Дмитрий Звягинцев «зарядил» в перекладину липецких ворот. а на добивание первым успел Вагиз Риянов.

«Липецк» сократил отставание в третьем периоде, причём на этот раз наши парни на 49-й минуте: с передач Даниила Прохорова и Ильи Орлова лучший бомбардир Никита Вахромеев забрасывал уже в пустые ворота.

Последнее слово все равно оказалось за хозяевами: Дмитрий Звягинцев на 1:56 до сирены забросил третью шайбу у пустые ворота снявших голкпера липчан.

До конца регулярного чемпионата (в нашем случае – сезона) липчанам осталось провести три матча, все дома. 9 марта мы примем «Металлург» из Вологодской области, 11 марта – рыбинский «Полёт», 13 марта – ярославский «Локо-Юниор». По сути матчи будут товарищескими, поскольку шансов на продолжение борьбы у «Липецка» больше нет.

Отметим, что в последние три сезона команда стабильно выходила в плей-офф, хотя и всякий раз выбывала на первой же стадии. Теперь и эти результаты упали. При этом в некоторых высоких городских кабинетах МХК «Липецк» называют (люди, никогда не бывшие на хоккее) «положительным примером, как можно развивать спорт среди молодежи». Как говорится, комментарии излишни.

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#Хоккей #МХК "Липецк"

Комментарии (2)

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Агент47

9 минут назад
Им бы в литрбол играть, а не в хоккей!
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Инквизитор

16 минут назад
Да, это не Вашингтон Кэпиталз.
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