Нелепое ДТП попало в объектив камеры уличного наблюдения

Водитель легкового автомобиля решил повернуть перед автобусом и спровоцировал ДТП.

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Сегодня в Липецке на улице Карла Маркса пред Дворцом правосудия произошло нелепое ДТП – водитель легкового автомобиля решил повернуть на улицу Калинина и подрезал автобус.



На записи камеры уличного наблюдения видно, что водитель автобуса пытался уйти от столкновения, но ему не хватило буквально несколько сантиметров, чтобы избежать ДТП.



