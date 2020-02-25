Происшествия
19 минут назад
Нелепое ДТП попало в объектив камеры уличного наблюдения
Водитель легкового автомобиля решил повернуть перед автобусом и спровоцировал ДТП.
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Сегодня в Липецке на улице Карла Маркса пред Дворцом правосудия произошло нелепое ДТП – водитель легкового автомобиля решил повернуть на улицу Калинина и подрезал автобус.
На записи камеры уличного наблюдения видно, что водитель автобуса пытался уйти от столкновения, но ему не хватило буквально несколько сантиметров, чтобы избежать ДТП.
На записи камеры уличного наблюдения видно, что водитель автобуса пытался уйти от столкновения, но ему не хватило буквально несколько сантиметров, чтобы избежать ДТП.
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23.02.2020 21:51Происшествия
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