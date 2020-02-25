Происшествия

19 минут назад

Нелепое ДТП попало в объектив камеры уличного наблюдения

1 699
#авария #ДТП
Нелепое ДТП попало в объектив камеры уличного наблюдения

Водитель  легкового автомобиля решил повернуть перед автобусом и спровоцировал ДТП.

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Сегодня в Липецке на улице Карла Маркса пред Дворцом правосудия произошло нелепое ДТП – водитель легкового автомобиля решил повернуть на улицу Калинина и подрезал автобус.

На записи камеры уличного наблюдения видно, что водитель автобуса пытался уйти от столкновения, но ему не хватило буквально несколько сантиметров, чтобы избежать ДТП.

1 699
#авария #ДТП

Комментарии (1)

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6 минут назад
легковуха газ и тормоз попутала? )))
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