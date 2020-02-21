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сегодня, 12:22

Ирина Волк стала генерал-майором

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#звание #Путин

Путин присвоил пресс-секретарю МВД очередное звание.

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции, пишет РБК. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. До этого момента Волк, которая также является помощником главы МВД, носила звание полковника. Ранее источник РБК в ведомстве говорил, что должность помощника министра предусматривает генеральское звание.

Ирина Волк родилась в 1977 году в Москве, в 2000 году закончила учебу в Московской академии МВД и начала работать в пресс-службе московского управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), напоминают « Известия». В 2016 году была назначена и. о. начальника управления МВД РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации, получила функции официального представителя МВД России.

Ирина Волк является автором ряда статей в СМИ, работала на телевидении, в том числе в программах «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия-1», «Внимание: розыск» на НТВ и «Экстренный вызов 112» на РЕН ТВ. С 2008 года вышли несколько детективов ее авторства. За книгу «Враги моих друзей», в основу которой легли события из полицейского опыта Ирины Волк, она получила награду «Щит и перо» от МВД России.
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#звание #Путин

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