Нелегальный торговец пытался подкупить полицейского

19 февраля полицейские задержали 26-летнего жителя Тульской области. Он попался на торговле без разрешительных документов и попытался подкупить участкового.

Вчера участковый уполномоченный отдела полиции №4 сообщил в дежурную часть, что ему пытается передать взятку 26-летний житель Тульской области.



- Полицейский выявил факт нарушения административного законодательства: на улице Гагарина мужчина организовал стихийную торговлю. Нарушитель не предоставил документы, дающие право на реализацию товара. Как выяснилось позже, документов у него никогда не было. Понимая, что ответственности не избежать, туляк решил предложить полицейскому взятку в 2000 рублей, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.



Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецку попытка дачи взятки задокументирована, организовано проведение проверки. Теперь жителю Тульской области грозит ответственность не только за нарушение требований КоАП РФ, но и за покушение на дачу взятки должностному лицу.

