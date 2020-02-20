Происшествия

20 минут назад

Нелегальный торговец пытался подкупить полицейского

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#взятка
Нелегальный торговец пытался подкупить полицейского

19 февраля полицейские задержали 26-летнего жителя Тульской области. Он попался на торговле без разрешительных документов и попытался подкупить участкового. 

Вчера участковый уполномоченный отдела полиции №4 сообщил в дежурную часть, что ему пытается передать взятку 26-летний житель Тульской области.

- Полицейский выявил факт нарушения административного законодательства: на улице Гагарина мужчина организовал стихийную торговлю. Нарушитель не предоставил документы, дающие право на реализацию товара. Как выяснилось позже, документов у него никогда не было. Понимая, что ответственности не избежать, туляк решил предложить полицейскому взятку в 2000 рублей, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецку попытка дачи взятки задокументирована, организовано проведение проверки. Теперь жителю Тульской области грозит ответственность не только за нарушение требований КоАП РФ, но и за покушение на дачу взятки должностному лицу.
103
#взятка

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