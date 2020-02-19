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сегодня, 16:15

В правительстве предложили вернуться к типовому проектированию зданий

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#типовое строительство

Школы, больницы, дворцы спорта, библиотеки и другие объекты, которые возводят за счет бюджета, будут строить по типовым проектам. Соответствующие поправки в Градостроительный кодекс готовит Минстрой. 

Документ под названием «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в целях введения типового проектирования в РФ» будет внесен на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности в сентябре. В декабре его планируется внести в Госдуму, рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства. 

«Законопроект в настоящее время разрабатывается Минстроем России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — уточнили там. 

Возрождение института типового проектирования объясняется потребностью снизить затраты и ускорить строительство объектов, финансируемых из бюджета, рассказали в пресс-службе Минстроя. 
143
#типовое строительство

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