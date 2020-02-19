сегодня, 16:15
В правительстве предложили вернуться к типовому проектированию зданий
Школы, больницы, дворцы спорта, библиотеки и другие объекты, которые возводят за счет бюджета, будут строить по типовым проектам. Соответствующие поправки в Градостроительный кодекс готовит Минстрой.
«Законопроект в настоящее время разрабатывается Минстроем России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — уточнили там.
Возрождение института типового проектирования объясняется потребностью снизить затраты и ускорить строительство объектов, финансируемых из бюджета, рассказали в пресс-службе Минстроя.