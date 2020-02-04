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96-летнюю женщину ограбил в ее доме гость из Ставрополья
Полицейские раскрыли ограбление 96-летней жительницы Становлянского района. Преступник просто вошел в ее дом, залез в шкаф и забрал все деньги.
«Сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Липецкой области установлен, а сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель Ставропольского края. Подозреваемый вину свою признал, деньги вернул», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
В отношении ставропольца возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»).