Происшествия

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96-летнюю женщину ограбил в ее доме гость из Ставрополья

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#грабеж
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96-летнюю женщину ограбил в ее доме гость из Ставрополья

Полицейские раскрыли ограбление 96-летней жительницы Становлянского района. Преступник просто вошел в ее дом, залез в шкаф и забрал все деньги.

26 ноября в селе Семенек Становлянского района ограбили 96-летнюю пенсионерку: преступник зашел в ее дом под предлогом продажи бытовых товаров, залез в шкаф и вытащил из него 55 000 рублей. После этого он сел в автомобиль и уехал. 

«Сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Липецкой области установлен, а сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель Ставропольского края. Подозреваемый вину свою признал, деньги вернул», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

В отношении ставропольца возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»).
561
#грабеж
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