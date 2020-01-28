«Тойота» опрокинулась и врезалась в столб на улице Невского

Сегодня в Липецке на улице Невского произошло двойное столкновение, после которого один из автомобилей опрокинулся.

Как рассказали GOROD48 участники ДТП, автомобиль «Форд» выезжал с парковки от здания №25 по улице Невского. В этот момент в сторону улицы Металлургов двигалась «Тойота». После столкновения с «Фордом» машина опрокинулась и врезалась в столб на обочине. «Форд» же отбросило на «Хёндай», ехавший по встречной полосе. В ДТП пострадал 62-летний водитель «Тойоты».- Отца увезли врачи «скорой помощи», - рассказал сын водителя. – Мы пока не знаем, какие у него травмы.