Происшествия

сегодня, 14:45

Чиновника администрации поймали с «липовым» больничным

8 1656
#больничный #подделка
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Чиновника администрации поймали с «липовым» больничным

Сотрудник администрации Липецкого района купил справку и принес ее на работу.

Мировой судья СУ №10 Правобережного района Липецка наложил штраф в 10 000 рублей на уже бывшего сотрудника администрации Липецкого района. Мужчина принес в бухгалтерию организации поддельный больничный.

Суд установил, что мужчина, работавший в должности главного эксперта-специалиста административной комиссии, использовал заведомо подложный документ. Чиновник решил не ходить на работу с 4 по 12 сентября. Зная, что его отсутствие без уважительной причины — это прогул, он решил купить справку о том, что болел. Поддельный больничный ему продали на пороге возле поликлиники областной клинической больницы. Фиктивный лист о нетрудоспособности обошелся мужчине в 1 200 рублей. Документ чиновник предоставил в бухгалтерию районной администрации, там сразу распознали фальшивку. Чиновника уволили, на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование заведомо подложного документа.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел, что он, дословно, «принял меры к заглаживанию вреда общественным отношениям в области порядка управления, перечислив денежные средства в размере 5 000 рублей на счет благотворительного фонда». По ходатайству сторон процесса уголовное дело было прекращено, мужчину наказали штрафом в пользу государства.
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#больничный #подделка
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Комментарии (8)

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вася

11 минут назад
Показуха больше ничего!!!
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?

39 минут назад
Вот только непонятно - как это перечисленре денег в благотворительный фонд стало смягчающим обстоятельством. Да наверное и проступок то не требует уголовного преследования. Чиновники покруче крутят махинации и в суд не попадают. Уволили бы да.
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Погорелов

52 минуты назад
Всегда покупает, когда надо отдохнуть или съездить за границу
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Правда

58 минут назад
Дипломы и все остальное куплено у них.Чиновники- это бывшие двоечники и подхалимы у учителей.
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Инквизитор

сегодня, 14:56
Введите в поисковике Яндекса, как Михалков смеялся над Королёвым, посмотрите на действительность кто во власти.
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л-а

сегодня, 14:50
Это еще раз доказывает, что чиновники это зачастую неадекватные люди.Купить фальшивку надо быть полностью идиотом.
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как коммуняки пытали русский народ

сегодня, 14:50
фигня ! У Тербунатора вон звание дохтура наук поддельное
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Берия

сегодня, 14:49
У меня бы ,уже Беломорканал строил бы.
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