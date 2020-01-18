Чиновника администрации поймали с «липовым» больничным

Сотрудник администрации Липецкого района купил справку и принес ее на работу.

Мировой судья СУ №10 Правобережного района Липецка наложил штраф в 10 000 рублей на уже бывшего сотрудника администрации Липецкого района. Мужчина принес в бухгалтерию организации поддельный больничный.



Суд установил, что мужчина, работавший в должности главного эксперта-специалиста административной комиссии, использовал заведомо подложный документ. Чиновник решил не ходить на работу с 4 по 12 сентября. Зная, что его отсутствие без уважительной причины — это прогул, он решил купить справку о том, что болел. Поддельный больничный ему продали на пороге возле поликлиники областной клинической больницы. Фиктивный лист о нетрудоспособности обошелся мужчине в 1 200 рублей. Документ чиновник предоставил в бухгалтерию районной администрации, там сразу распознали фальшивку. Чиновника уволили, на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование заведомо подложного документа.



Подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел, что он, дословно, «принял меры к заглаживанию вреда общественным отношениям в области порядка управления, перечислив денежные средства в размере 5 000 рублей на счет благотворительного фонда». По ходатайству сторон процесса уголовное дело было прекращено, мужчину наказали штрафом в пользу государства.