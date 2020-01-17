В России

33 минуты назад

Мать полгода избивала дочь-школьницу

111
#избиение
Мать полгода избивала дочь-школьницу

Женщину отправят под суд.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что 35-летняя жительница Рязани с середины лета 2019 года периодически без причин или по надуманным основаниям била свою 12-летнюю дочь. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области. Информацию полицейские получили от сотрудников школы, где учится девочка.

О ситуации узнали, когда девочка стала приходить на уроке в школу с синяками, после этого вмешались инспекторы по делам несовершеннолетних. Они дважды составляли административные протоколы.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Рязанке грозит штраф до 100 тысяч рублей или до 3 лет лишения свободы.
111
#избиение

Комментарии (1)

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УХ ТЫ

45 секунд назад
3 года лишения свободы!!!!! А как их воспитывать? Если уже в начальных классах не хотят учиться, огрызаются, поведение ниже плинтуса. Я пенсионерка, в наше время мы могли и ремня дать и уши накрутить. А сейчас даже ругать нельзя
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