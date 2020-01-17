Происшествия

41 минуту назад

В Липецке разыскивают 30-летнего Вячеслава Волченкова

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#пропавшие без вести
В Липецке разыскивают 30-летнего Вячеслава Волченкова

Больше недели мужчина не выходит на связь.

В Липецке пропал 30-летний Вячеслав Волченков, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». 
С 10 января 2020 года его местонахождение неизвестно. Последний раз Вячеслава видели рядом с остановкой «Улица Смургиса».

Его приметы: рост: 190 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы черные, коротка стрижка. 

Был одет: черное драповое пальто с капюшоном, серый вязаный свитер. светлые джинсы, черные кроссовки, на голове черно-белая шапка.

Информацию о местонахождении Вячеслава Волченкова волонтеры просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Помощь добровольцев в организации поисков приветствуется.

663
#пропавшие без вести

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