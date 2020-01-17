В Липецке разыскивают 30-летнего Вячеслава Волченкова

Больше недели мужчина не выходит на связь.

В Липецке пропал 30-летний Вячеслав Волченков, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

С 10 января 2020 года его местонахождение неизвестно. Последний раз Вячеслава видели рядом с остановкой «Улица Смургиса».



Его приметы: рост: 190 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы черные, коротка стрижка.



Был одет: черное драповое пальто с капюшоном, серый вязаный свитер. светлые джинсы, черные кроссовки, на голове черно-белая шапка.



Информацию о местонахождении Вячеслава Волченкова волонтеры просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.



Помощь добровольцев в организации поисков приветствуется.



