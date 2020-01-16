Липецким транспортным прокурором назначен советник юстиции из Рязани

Генеральный прокурор Российской Федерации назначил старшего советника юстиции Андрея Широкова на должность липецкого транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.



Андрей Широков в 2000 году окончил Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина. По окончании университета принят на службу в органы прокуратуры Рязанской области.



В 2000 году назначен на должность следователя Скопинской межрайонной прокуратуры Рязанской области, затем работал старшим следователем, заместителем Скопинского межрайонного прокурора Рязанской области, заместителем прокурора Московского района г. Рязани, заместителем Рязанского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.



С 2009 по 2019 год занимал должность Рязанского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.



Занимавший с 2010 года пост липецкого транспортного прокурора Алексей Сидоров, назначен на аналогичную должность в Рязани



